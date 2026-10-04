Namensliste: Will Kim Virginias Ex-Management auspacken?

Kim Virginia Grey (31) und ihr Ehemann Nikola Grey (30) hatten vor Kurzem verkündet, künftig nicht mehr von der Agentur MeBa Stars betreut zu werden. Nur kurze Zeit nach dem Ende der Zusammenarbeit sorgt nun ein Beitrag auf dem Instagram-Account des Managements für Gesprächsstoff. Dort veröffentlichte die Agentur einen Screenshot einer WhatsApp-Nachricht, in der von einer "Namensliste für die Abrechnung Trailer" die Rede ist. Darunter finden sich insgesamt 32 Namen aus der Reality-TV-Branche – darunter Sam Dylan (35), Mike Heiter (34), Leyla Heiter (30), Lisa Marie Akkaya (25), Jürgen Milski (62), Aleks Petrovic und Elena Miras (34). Was genau es mit der Liste auf sich hat, lässt die Agentur zunächst offen. Stattdessen heißt es lediglich: "Was es mit diesen Namen auf sich hat, erfahrt ihr bald..." Der zeitliche Zusammenhang mit dem Ende der Zusammenarbeit sorgt nun für Spekulationen. Ob die angekündigte Auflösung der Liste möglicherweise mit Kim in Verbindung steht oder ob das Management in diesem Zusammenhang noch etwas öffentlich machen möchte, ist bislang offen.

Mehrere Realitystars haben sich inzwischen selbst zu Wort gemeldet. Steffen Vogeno teilte einen Beitrag des Managements in seiner Story und stellte dabei direkt einen Bezug zu Kim her. "Bin so froh, dass sie nicht mehr in unserem Management ist", schrieb er dazu. Auch Lisa Marie Akkaya, deren Name ebenfalls auf der ominösen Liste auftaucht, meldete sich auf Instagram zu Wort und zeigte sich offen für mögliche Enthüllungen: "Sollte MeBa Stars auspacken endlich, dann stehe ich zu 100 Prozent dahinter." Für Klarheit sorgen die Reaktionen allerdings nicht. Weder der knappe Hinweis der Agentur noch die Aussagen der beiden Realitystars verraten, woher die Namensliste stammt und was genau sich hinter dem angekündigten Trailer verbirgt. Unklar bleibt zudem, ob Kim tatsächlich im Mittelpunkt des Projekts steht oder ob der Beitrag einen ganz anderen Hintergrund hat.

Kim hatte bereits in der Vergangenheit angekündigt, mit mehreren Personen aus der Reality-TV-Branche abrechnen zu wollen. Vor rund einem Jahr äußerte sie sich im Zusammenhang mit dem Fall ihrer mutmaßlichen Stalkerin dazu. Damals erklärte sie, dass im Zuge der Ermittlungen aus ihrer Sicht Verbindungen zu bekannten Realitystars, YouTubern und Medien deutlich geworden seien. Diese hätten die betreffende Frau demnach direkt oder indirekt unterstützt oder in ihrem Verhalten bestärkt. Kim kündigte daraufhin eine deutliche Abrechnung an: "Aber das Gute ist: Dieser Fall hat mir gezeigt, dass ich eine große Abrechnung machen muss und werde. Mit jeder einzelnen Person, die sich öffentlich zu mir geäußert hat und ich den Mund gehalten habe." Ob die nun von MeBa Stars veröffentlichte Namensliste mit diesen früheren Vorwürfen oder Kims damaligen Ankündigungen zusammenhängt, ist bislang offen. Weder die Agentur noch Kim selbst haben sich dazu geäußert.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, 2025

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