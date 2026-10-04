Christy Carlson Romano nahm mit 23 erstmals Kokain

Christy Carlson Romano spricht erstmals ausführlich darüber, wie sie zum ersten Mal mit Kokain in Berührung kam. Wie die Schauspielerin in der aktuellen Folge des Podcasts "Not Skinny But Not Fat" erzählte, war sie damals 23 Jahre alt – rückblickend betrachtet für einen Einstieg in den Drogenkonsum sogar schon vergleichsweise alt. Laut OK! fiel diese Zeit in eine schwierige Phase ihres Lebens: Ihre größten Erfolge als Kinderstar lagen bereits hinter ihr, die öffentliche Aufmerksamkeit ließ langsam nach und beim Ausgehen suchte Christy zunehmend nach Bestätigung. Partys und Alkohol wurden für sie zu einer Möglichkeit, mit ihren Problemen umzugehen. "Ich war eine Person, die exzessiv trank, ihre Probleme durch Partys löste, ausging und Spaß hatte", erinnerte sich der ehemalige Disney-Star im Podcast.

Dabei sei es Christy weniger um die Wirkung des Kokains selbst gegangen als um die Reaktionen ihres Umfelds. Besonders gereizt habe sie die Aufmerksamkeit, die sie bekam, wenn sie als ehemaliger Disney-Star vor anderen Menschen die Droge konsumierte. "Ich glaube, mir gefiel die Aufmerksamkeit, die ich dafür bekam, es vor anderen Leuten zu tun. In diesem Moment, in diesem Raum mit den Leuten, fühlt man sich cool", schilderte sie in "Not Skinny But Not Fat". Für die Anwesenden sei ihre Beteiligung offenbar zu einer besonderen Geschichte geworden: "Alle sagen dann: 'Ich habe das Disney-Mädchen dazu gebracht, zum ersten Mal Kokain zu nehmen.'" Große Angst vor öffentlicher Kritik habe Christy zu dieser Zeit nicht gehabt. Bereits mit 16 Jahren sei sie in Clubs gegangen, ab ihrem 21. Lebensjahr habe sie besonders intensiv gefeiert, um Aufmerksamkeit zu bekommen – allerdings ohne den gewünschten Effekt. In der Zeit vor Instagram habe sie zudem kaum beeinflussen können, welches Bild die Öffentlichkeit von ihr hatte.

Bekannt wurde Christy Anfang der 2000er-Jahre durch Disney-Produktionen wie "Even Stevens", "Kim Possible" und "Cadet Kelly". Ihren Aufstieg und die anschließende Krise als Kinderstar thematisiert sie auch in ihren Memoiren "Once Upon a Trainwreck: The Rise and Fall of a Child Star", die am 6. Oktober 2026 erscheinen sollen. Ihre Probleme beschränkten sich dabei nicht auf Partys und Drogen. Trotz ihrer hohen Einnahmen während der Disney-Jahre gab sie nach eigener Berechnung innerhalb eines einzigen Jahres rund eine Million Dollar aus. Als anschließend die Rollenangebote ausblieben, war ihr Vermögen aufgebraucht. Mit 26 Jahren kehrte Christy schließlich ans College zurück und musste ihren Alltag statt nach Premieren und Dreharbeiten nun nach Vorlesungen und knappen Finanzen ausrichten. Heute lebt die Schauspielerin nüchtern und blickt mit Abstand auf ihre damalige Suche nach Aufmerksamkeit sowie ihren problematischen Umgang mit Alkohol und Kokain zurück.

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Getty Images Christy Carlson Romano, 13. Dezember 2022

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Getty Images Christy Carlson Romano beim iHeartRadio Jingle Ball 2022 im Kia Forum in Inglewood

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Getty Images Christy Carlson Romano beim Eröffnungsabend des ATX TV Festival 2023 in Austin, Texas

Findet ihr, Christy setzt mit ihrer Offenheit über Alkohol und Kokain ein wichtiges Zeichen? Ja, absolut – gerade ihr ehrlicher Rückblick zeigt, wie gefährlich die Suche nach Bestätigung werden kann. Eher nicht – ihre Geschichte ist wichtig, sollte aber nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen. Ergebnis anzeigen