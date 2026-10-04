Fluch: "Alf" bremste die Karrieren der Seriendarsteller

Der Serienhit "Alf" machte die Darsteller der Familie Tanner in den 80er Jahren weltweit bekannt – doch der große Erfolg hatte seinen Preis. Max Wright (†75), Anne Schedeen (†77), Andrea Elson und Benji Gregory (†46) konnten nach dem Serienende nicht mehr an den Durchbruch anknüpfen und blieben für das Publikum auf ewig die Tanners. Hinzu kamen Arbeitsbedingungen am "Alf"-Set, die alles andere als komfortabel waren: Aufgrund finanzieller Engpässe soll es keine Klimaanlage gegeben haben. Die Schauspieler standen zeitweise bei Temperaturen von bis zu 48 Grad vor der Kamera. Neue Aufmerksamkeit bekam das Schicksal des Casts durch den Tod von Benji Gregory, der einst den kleinen Jungen Brian Tanner spielte. Der frühere Kinderstar wurde am 13. Juni 2024 im Alter von 46 Jahren leblos auf einem Parkplatz gefunden. Später bestätigte die Gerichtsmedizin einen Hitzschlag in Verbindung mit einer hepatischen Zirrhose als Todesursache. Mutter Tanner, Anne Schedeen, verstarb im Sommer 2026 im Alter von 77 Jahren.

Auch die Arbeit mit der berühmten Puppe "Alf" machte die Dreharbeiten aufwendig. Vier Personen waren für den außerirdischen Titelhelden zuständig. Im Studioboden klafften zahlreiche Löcher, damit die Puppenspieler darin Platz hatten. Für die anderen Schauspieler bedeutete das vor allem wenig Bewegungsfreiheit. "Vier Menschen kümmerten sich um ihn. Am Set waren überall Löcher für die Puppenspieler", erinnerte sich Anne Schedeen in einem Interview, das in verschiedenen Medien wiedergegeben wurde. "Wenn ich zum Beispiel aus der Küche kam, musste ich einen Schritt gehen und dann stehen bleiben, weil die Löcher erst überdeckt werden mussten. Einmal bin ich sogar hineingefallen." Nach dem Serienaus bekam die Darstellerin der Mutter Kate kaum noch Angebote. Dem Serienvater Max Wright erging es ebenso: Trotz einzelner Gastauftritte, unter anderem in "Friends", blieb der nachhaltige TV-Erfolg aus. Der Schauspieler wollte anspruchsvolle Rollen spielen – immerhin fasste er beim Theater Fuß. Stattdessen landeten immer wieder Rollen für leichte Unterhaltung auf seinem Tisch – später distanzierte er sich von der Sitcom, die ihm eigentlich zum Durchbruch hätte verhelfen sollen.

Benji Gregory war gerade einmal sieben Jahre alt, als er erstmals für die Serie vor der Kamera stand. Nach anschließenden kleineren Rollen beendete der Schauspieler 2003 seine Karriere und ging zur US-Navy. Seine Schwester berichtete, dass er an Depressionen, einer bipolaren Störung sowie schweren Schlafproblemen litt, durch die er teilweise tagelang wach blieb. Andrea Elson, die seine Serienschwester Lynn verkörperte, trat nach der Serie noch in Gastrollen in Formaten wie "Wer ist hier der Boss?" und "Eine schrecklich nette Familie" auf, zog sich dann aber ebenfalls aus dem Schauspielgeschäft zurück. Heute betreibt sie ein Yogastudio in Kalifornien, wie t-online berichtet. Sie ist mit dem früheren Produktionsassistenten Scott Hopper verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder.

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United Archives GmbH / ActionPress Der Cast der Serie "Alf", 1986

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Instagram / benji_gregory Benji Gregoy, "Alf-"Darsteller

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Imago Anne Schedeen im Porträt zu ALF, Staffel 1 (1986–1990)

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