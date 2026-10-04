Friedrich Dieckmann spricht übers Zusammenziehen mit Laura

Wann zieht die Liebe endlich unter ein gemeinsames Dach? Diese Frage brennt den Fans von Friedrich Dieckmann offenbar schon länger unter den Nägeln. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower nun genau das wissen – und der Spargelbauer gab sich betont gelassen. Er und seine Freundin Laura Wagner planen zwar durchaus, künftig zusammenzuwohnen, überstürzen wollen die beiden Realitystars dabei aber nichts. Eine Voraussetzung steht allerdings schon fest: Laura soll erst dann zu ihm auf den Hof ziehen, wenn sie ihr Referendariat abgeschlossen hat. Ein konkretes Datum für den großen Umzug nannte Friedrich deshalb nicht – stattdessen antwortete er auf die Frage nach dem gemeinsamen Zuhause kurz und knapp: "Alles zu seiner Zeit." Damit bleibt zwar noch offen, wann Laura ihre Sachen packt und auf Friedrichs Hof einzieht. Fest steht nach seiner Antwort jedoch, dass das Zusammenleben weiterhin Teil ihrer gemeinsamen Zukunftsplanung ist und erst nach dem wichtigen beruflichen Abschnitt der angehenden Lehrerin beginnen soll.

Ganz im Dunkeln lassen will der Landwirt seine Community aber nicht. Sobald der Umzug tatsächlich ansteht, möchte er die Neuigkeit auf jeden Fall teilen. "Aber eines kann ich euch versprechen: Wenn es so weit ist, werdet ihr es früh genug erfahren", versicherte er seinen Followern. Mit einem vor Tränen lachenden Emoji ergänzte er: "Geheim halten lässt sich das dann wahrscheinlich sowieso nicht." Kennengelernt hatten sich die beiden bei "Bauer sucht Frau". Friedrich stellte dort mit besonders vielen Zuschriften einen Rekord in der Kuppelshow auf – am Ende entschied er sich für Laura. Seitdem sind die beiden ein Paar und teilen immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit ihren Followern. Die Frage nach dem gemeinsamen Hof gehört dabei zu den Dauerbrennern.

Dass das Paar seine Zukunft nicht unter Zeitdruck planen möchte, hatten Laura und Friedrich bereits zuvor deutlich gemacht. Noch lebt die Reality-TV-Bekanntheit wegen ihres Referendariats in Hessen, während sich Friedrichs Spargelhof in Nordrhein-Westfalen befindet. Bei der Frage nach einem Umzug spielt für sie auch die berufliche Zukunft eine Rolle: Gegen Ende 2026 wollte sie entscheiden, in welchem Bundesland sie sich als Lehrerin verbeamten lassen möchte. Ihre Beziehung hielten die beiden anfangs übrigens komplett vor der Öffentlichkeit geheim. An ihrem ersten Jahrestag im August erzählte Laura, wie kreativ sie dabei vorging: Bei Nachfragen habe sie sich kurzerhand als Friedrichs weiter entfernt lebende Cousine ausgegeben. Dabei habe der Landwirt zu diesem Zeitpunkt längst heimlich zu ihrer Familie gehört.

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Instagram / laurawagner955 Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, Oktober 2025

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RTL Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Pärchen

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RTL Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Paar