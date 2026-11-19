Narumol (61) David musste in ihrem Leben schon etliche schwere Schicksalsschläge verkraften. Mit zarten 18 Jahren hielt sie ihr erstes Kind im Arm: Ihr Sohn Jack wuchs in ihrer thailändischen Heimat auf und blieb laut Joyn auch dort, als sie selbst später den Neuanfang in Deutschland wagte. Hier traf sie ihren ersten Ehemann Günther, mit dem sie ihre gemeinsame Tochter Jenny bekam. Doch nach 17 Ehejahren folgte der nächste tiefe Einschnitt: Günther erlag einer Krebserkrankung, und Narumol war mit Anfang 40 plötzlich verwitwet. Sie musste ihr Leben komplett neu ordnen. Neuen Halt fand der Realitystar im Jahr 2009 bei Milchbauer Josef Unterhuber (64). Kennengelernt hatten sich die beiden in der fünften Staffel von "Bauer sucht Frau" auf seinem Hof im bayerischen Pittenhart. Aus der Begegnung vor der Kamera wurde schnell mehr: Die zwei verliebten sich und gehen seitdem Seite an Seite durchs Leben.

Gefackelt haben Narumol und Josef damals nicht lange: Bereits 2010 – und damit nur zwölf Monate nach ihrem ersten Treffen – läuteten bei ihnen die Hochzeitsglocken. Ein Jahr später, 2011, krönte die Geburt von Tochter Jorafina ihr gemeinsames Glück. Doch damit nicht genug: Im Rahmen einer TV-Dokuserie ging Josef später noch einmal vor seiner Liebsten auf die Knie. Das Paar nutzte die Gelegenheit, um sein Eheversprechen in Narumols Heimat zu erneuern und ein zweites Mal nach traditionell thailändischem Brauch zu heiraten. Auch längere Phasen getrennt voneinander konnten der Beziehung nichts anhaben. Anfang 2026 verbrachte die TV-Bekanntheit mehrere Monate in Thailand, ein festes Rückflugdatum gab es nicht. Unter anderem stand sie dort für "Das Traumschiff" vor der Kamera. Josef kümmerte sich in der Zwischenzeit um den gemeinsamen Hof in Bayern. Trotz der vielen Kilometer zwischen ihnen zeigte sich der Landwirt im Gespräch mit Promiflash zuversichtlich: "Wir haben ein wunderbares Leben. Auch wenn wir manchmal um unser Glück kämpfen müssen."

Zu den schmerzhaften Schicksalsschlägen gesellten sich bei Narumol zuletzt auch noch gesundheitliche Probleme. Zeitweise stand sogar ein möglicher Schlaganfall im Raum – ein Verdacht, der sich glücklicherweise nicht bewahrheitete. Dennoch hat der Schreck Wirkung gezeigt: Seither schaltet die Thailänderin bewusst einen Gang zurück und gönnt sich deutlich mehr Ruhe und Erholung. Dem Reality-TV hat sie trotzdem nicht den Rücken gekehrt: Narumol zog in die zweite Staffel von "The Power" ein, die seit dem 20. Oktober 2026 auf Joyn zu sehen ist. Dort bewies sie zuletzt, dass sie auch unter Druck einen kühlen Kopf behält. Mit der Unterstützung von Joshua Adjei Gyamfi schaffte sie es, den Verdacht geschickt von sich abzulenken. Anschließend bestimmte sie Joey Heindle (33) als Zielperson. Ihre wahre Rolle im Spiel blieb den anderen Kandidaten dabei zunächst verborgen.

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Imago Bauer Josef und Narumol, September 2025

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Getty Images Narumol und Josef bei der Show zum 30. Geburtstag von RTL

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