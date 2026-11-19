Inka Bause (57) gilt bei Bauer sucht Frau eigentlich als die Gutmütigkeit in Person – immer verständnisvoll, diplomatisch und darauf bedacht, das Beste aus ihren Kandidaten herauszuholen. Doch im großen Wiedersehen der 19. Staffel im Jahr 2023 brachte ein Landwirt die sonst so geduldige Moderatorin so richtig auf die Palme und trieb sie zu einer Standpauke, wie man sie von ihr nur selten erlebt. Auslöser des Sturms im Studio war Bullenzüchter Siegfried, der seine Hofdame Simone auf zugegebenermaßen spezielle Art und Weise abserviert hatte. Nach der gemeinsamen Hofwoche hatte er sich plötzlich kaum noch bei ihr gemeldet, obwohl er sie kurz zuvor noch mit Rosen überhäuft und sogar als seine "Traumfrau" bezeichnet hatte. Während Simone aus allen Wolken fiel, reagierte Siegfried auf ihre Vorwürfe lediglich mit einem teilnahmslosen Schulterzucken. Genau in diesem Moment platzte der sonst so harmoniebedürftigen Inka endgültig der Kragen: Sie verlor vor versammelter Runde die Fassung und polterte unmissverständlich in Richtung des Landwirts: "Da hat der Arsch aber Kirmes."

Doch damit nicht genug. Inka warf dem Bullenzüchter unverblümt vor, mit Simones Gefühlen gespielt und ihr falsche Hoffnungen gemacht zu haben. Siegfried gab sich weiter ungerührt und schob eine knappe Ausrede mit charmant verdrehter Bildsprache hinterher: Bei ihm sei eben "der Funke nicht gefallen". Was dann folgte, schlug dem Fass endgültig den Boden aus. Noch während Simone fassungslos direkt neben ihm saß, nutzte Siegfried die Bühne kurzerhand für die öffentlich zur Schau gestellte Partnersuche: Er sei weiterhin auf der Suche nach "einer Frau in seiner Nähe", verkündete er vor laufenden Kameras. Diese dreiste Liebesanzeige ließ Inka völlig sprachlos zurück und stürzte das Studio für einen Moment in beinahe schmerzhaftes Schweigen. Für Simone war dieser Auftritt ihres Verflossenen ein Schlag ins Gesicht – und für die sonst so gutmütige Kupplerin ein absolutes No-Go.

Dabei hatte die gemeinsame Geschichte des Bauern und seiner Hofdame ursprünglich noch ganz anders begonnen. Siegfried musste sich damals zwischen Simone und Patricia entscheiden und wählte Simone, deren direkte Art ihn zunächst beeindruckt hatte. Doch auf dem Hof kriselte es gewaltig: Der Landwirt vergaß seine Hofdame am Frühstückstisch schlichtweg, und auch seine rustikalen Tischmanieren sorgten für Diskussionen. Beim gemeinsamen Wellnessausflug schmatzte und kleckerte er und leckte sich die Finger ab. Simone nahm das damals noch mit Humor und scherzte: "Beim Essen muss ich ihn wohl noch erziehen." Nach der Hofwoche war von dieser Nachsicht allerdings nichts mehr übrig, als Siegfried sich sang- und klanglos zurückzog und bei der großen Wiedersehensshow des beliebten Formats selbst die sonst so gutmütige Inka zur Weißglut trieb.

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Imago Inka Bause beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" 2024 in Suhl

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RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Staffel 22, 2026

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