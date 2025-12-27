Umzug? Laura und Bauer Friedrich verraten ihre Zukunftspläne

Laura Wagner und Friedrich Dieckmann machen Ernst – aber in ihrem Tempo. Die beiden Bauer sucht Frau-Bekanntheiten verbringen die Weihnachtsfeiertage zusammen zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen. Statt vorschneller Umzugspläne setzen sie auf Nähe ohne Druck. Die Lehrerin aus Hessen und der Spargelbauer aus Soest genießen das Fest als Paar, ohne gleich Kisten zu packen oder Adressen zu ändern. "Ich mache gerade mein Referendariat in Hessen", erklärte Laura Bild und fügte hinzu: "Gegen Ende 2026 muss ich wissen, in welchem Bundesland ich mich als Lehrerin verbeamten möchte. So habe ich also noch Zeit, um mich zu entscheiden, ob ich zu Friedrich nach Nordrhein-Westfalen ziehe."

Friedrich sieht das ähnlich pragmatisch und zugleich zuversichtlich. "Wir haben jetzt ein richtig gutes Fundament für eine Beziehung", schwärmte der Landwirt gegenüber dem Newsportal. Die kommenden Monate und Jahre würden zeigen, ob der gemeinsame Alltag auch abseits der TV-Kameras funktioniert. "Die Zeitspanne, bis sich Laura beruflich entscheiden muss, finde ich eigentlich optimal, damit wir herausfinden, ob wir uns eine gemeinsame Zukunft vorstellen können", erklärte Friedrich weiter. Für beide gilt: Erst die beruflichen Weichen stellen, dann – vielleicht – der gemeinsame Wohnort.

An Weihnachten ließen die beiden ihre Fans auf Social Media besonders nah an ihrem Familienfest teilhaben. Schon am Morgen des ersten Feiertags meldete sich Laura mit warmen Grüßen aus Hessen bei ihren Followern. Dabei verriet sie, dass Heiligabend dieses Jahr zum ersten Mal nicht bei ihrer eigenen Familie, sondern gemeinsam mit dem Spargelbauern auf seinem Hof gefeiert wurde. "Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen richtig schönen Heiligabend", sagte Laura in ihrer Instagram-Story und gab Einblicke in ihre Vorfreude auf den nächsten Tag mit ihren Liebsten. Ein Bild vom festlich gedeckten Tisch mit Kerzen und viel Deko rundete die Eindrücke ab.

RTL Friedrich und Laura bei "Bauer sucht Frau" 2025

Instagram / laurawagner955 Laura Wagner und Friedrich Dieckmann von "Bauer sucht Frau"

Instagram / laurawagner955 Friedrich Dieckmann und Laura Wagner, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer