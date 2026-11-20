Für Tobias Pankow (41) beginnt bei Bauer sucht Frau die Hofwoche. Der Hobbybauer begrüßt seine drei Auserwählten Rüya, Caro und Sarah in seinem Jagdhaus in Brandenburg. Doch spätestens als es um die Verteilung der Schlafplätze geht, sind die Frauen sichtlich überrascht. Das zeigen die Aufnahmen der aktuellen Folge. Der Grund: Rund 200 Tiertrophäen schmücken das Zuhause des Jägers. Neben ausgestopften Dachsen, Frettchen und Waschbären gehören auch unzählige Geweihe und Felle dazu. Besonders sein vollgestelltes Schlafzimmer kommt bei Caro gar nicht gut an. Als Tobias in die Runde fragt, wer ausgestopfte Tiere schön finde, macht die IT-Mitarbeiterin eine klare Ansage: "Also, ich bin da raus!" Rüya erklärt sich daraufhin zunächst bereit, in Tobias' Schlafzimmer zu übernachten. Sarah bezieht das sogenannte Vogelzimmer und bekommt angesichts ihres Nachtlagers prompt einen Lachflash. Caro darf ins Gästezimmer. Doch selbst dort liegt ein Wildschweinfell auf dem Boden.

Zunächst schien der Rundgang vielversprechend zu verlaufen: Vor allem von der großzügigen, modern eingerichteten Wohnküche des Hobbybauern zeigten sich die drei Frauen begeistert. Doch dann lenkte Tobias die Aufmerksamkeit auf seine zahlreichen Tierpräparate und fragte nach ihrer Meinung dazu. Als Rüya im Schlafzimmer die vielen ausgestopften Tiere, Geweihe und Felle genauer betrachtete, sprach sie ihn schließlich auf seine Leidenschaft für die Jagd an. Anschließend konnte sie der Einrichtung trotzdem etwas abgewinnen: "Es sieht schon nach Kunst aus." Caro hingegen blieb skeptisch. "Ich finde das irgendwie ein bisschen gruselig, wenn dich nachts alle anstarren", gab sie zu. Auch für Sekretärin Sarah ist so viel tierische Deko Neuland. Über ihr Vogelzimmer sagte sie: "Ich kenne das von mir zu Hause nicht." Lachend fügte sie hinzu: "Ich bin gespannt, wie ich heute Nacht schlafe..." Und selbst zum Wildschweinfell in Caros Zimmer hatte der Gastgeber eine Anekdote parat: "Das Wildschwein habe ich in einer romantischen Wintermondnacht erlegt."

Für Tobias, der sich selbst als "Gentleman Farmer" bezeichnet, ist die Jagd fester Bestandteil seines Lebens. "Das ist ein Jagdhaus, das muss klar sein. Ich esse Fleisch, und dann sollte man auch wissen, wie man dazu kommt", stellte er in der Sendung klar. Das Jagen versteht der Hobbybauer als "angewandten Naturschutz". Außerdem erklärte Tobias seinen Hofdamen, dass hinter jeder seiner rund 200 Trophäen eine ganz persönliche Geschichte stecke. Auch weshalb er die erlegten Tiere präparieren lässt, erläuterte der Hobbybauer anschließend: "Das ist ja auch eine Ehre gegenüber dem Geschöpf, dass man nicht nur sagt: Ich packe es in die Tiefkühltruhe." Bevor Tobias sein Liebesglück bei "Bauer sucht Frau" suchte, war er mit der Designerin Sarah Kern (57) liiert.

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RTL Tobias, Rüya, Caro und Sarah, "Bauer sucht Frau" 2026

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