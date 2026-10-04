Brigitte Nielsen (63) zeigt ihren durchtrainierten Körper

Brigitte Nielsen (63) zeigt ihren Fans, wie fit sie ist! Die Schauspielerin sorgt mit ihrem neuesten Schnappschuss auf Instagram für Begeisterung. Sie teilte ein Spiegelselfie, auf dem sie in einem schlichten, cremefarbenen Bikini posiert und dabei ihre langen Beine und ihre athletische Figur in Szene setzt. Ihr platinblondes Haar trägt sie aus dem Gesicht zurückgekämmt, dazu kombiniert sie eine große, dunkle Sonnenbrille. "Süß wie der September, von Natur aus würzig. Der Herbst kann beginnen", schrieb Brigitte passend zur Jahreszeit dazu.

Brigitte lenkt den Blick dabei vor allem auf ihre hochgewachsene Silhouette und ihren trainierten Körper. Lange auf Reaktionen ihrer Fans warten musste die Reality-TV-Bekanntheit nicht. Unter dem Beitrag sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Komplimente. Auffällig dabei: Gleich mehreren Followern fiel für die Dänin offenbar dieselbe Bezeichnung ein. "Du bist und bleibst eine Göttin!", schrieb ein Follower, ein weiterer Fan schrieb: "Göööööttin." Und auch sonst sparten die Follower nicht mit Lob. "Du siehst fantastisch aus", hieß es in einem weiteren Kommentar unter dem Posting.

Abgesehen von ihrem Körper teilt die Dänin auch hin und wieder Momente mit ihrer Familie auf Social Media. Brigitte ist Mutter von vier Söhnen und einer Tochter – ihre Tochter Frida Dessi kam erst im Juni 2018 zur Welt, als Brigitte gerade mitten in ihren 50ern steckte. Über ihr spätes Mamaglück ist die einstige Dschungelcamperin überaus glücklich und stolz. "Die halbe Welt hat gesagt, dass ich mit 55 zu alt wäre – einschließlich meiner vier älteren Söhne. Aber es gibt so etwas wie 'zu alt' nicht. Kinder sagen, dass Großmütter die besten sind. Ich habe die Geduld und die Liebe. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich so alt bin wie eine Großmutter", erklärte sie vor ein paar Jahren gegenüber People.

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Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen im Oktober 2026

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Getty Images Brigitte Nielsen, Schauspielerin

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Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit Tochter Frida, 2023