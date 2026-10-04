Darum muss König Frederik seine Audienz im Oktober absagen

Ein Termin im Kalender von König Frederik X. (58) hatte zuletzt für Rätselraten gesorgt: Die für Montag, den 19. Oktober 2026, geplante öffentliche Audienz wurde rund einen Monat zuvor aus seinem Programm gestrichen. Warum der traditionsreiche Termin so frühzeitig entfiel, blieb zunächst offen. Inzwischen ist der Grund bekannt: Frederik steht an diesem Tag ein anderer wichtiger Termin bevor. Ausgerechnet am 19. Oktober beginnt in Dänemark der dreitägige Staatsbesuch des vietnamesischen Präsidentenpaares. Statt im Schloss Bürgerinnen und Bürger zur Audienz zu empfangen, wird Frederik gemeinsam mit Königin Mary (54) die hochrangigen Gäste aus Südostasien begrüßen. Am Abend lädt das Königspaar zudem zu einem Galadinner zu Ehren des Präsidentenpaares. Die öffentliche Audienz muss damit einem wichtigen diplomatischen Termin weichen.

Die Absage war bereits rund zwei Wochen zuvor im königlichen Kalender aufgetaucht, ohne dass eine Erklärung dazu geliefert wurde. Auch gegenüber B.T. wollte sich das dänische Königshaus zunächst nicht zu den Hintergründen äußern. Erst ein neuer Eintrag im offiziellen Kalender brachte Klarheit über den Grund der Änderung. Der dreitägige Staatsbesuch des vietnamesischen Präsidentenpaares ist von Montag bis Mittwoch angesetzt und beansprucht damit genau den Zeitraum, in den auch die geplante Audienz gefallen wäre. Die Visite soll die engen Beziehungen zwischen Dänemark und Vietnam unterstreichen.

Bei dem Staatsbesuch treten Frederik und Mary gemeinsam als Gastgeber auf und empfangen das vietnamesische Präsidentenpaar in Dänemark. Damit übernimmt der König an diesem Tag einen repräsentativen Termin an der Seite seiner Frau, statt die geplante öffentliche Audienz abzuhalten. Öffentliche Audienzen gehören zu den regelmäßigen Terminen im Kalender des Monarchen, bei einem Staatsbesuch stehen jedoch die diplomatischen Verpflichtungen im Vordergrund. Auch abseits offizieller Termine ist Mary derzeit viel unterwegs, wie ihre jüngste Reise nach Australien zur privaten Gedenkfeier für ihren verstorbenen Vater zeigte. Beim Galadinner am ersten Abend geht es neben den offiziellen Beziehungen zwischen beiden Ländern auch um das persönliche Zusammentreffen der vietnamesischen Gäste mit dem dänischen Königspaar. Für Frederik und Mary zählt der Staatsbesuch damit zu den wichtigen Terminen ihres Herbstprogramms.

Anzeige Anzeige

Kongehuset König Frederik X. Porträt zum 58. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Teilnahme von König Frederik X. und Königin Mary an den 86. Geburtstagsfeierlichkeiten von Königin Margrethe II. in Fredensborg, April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik und Königin Mary, 2025