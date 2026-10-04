Blake Shelton feiert Gwen Stefanis 57. Geburtstag mit Fotos

Zu Gwen Stefanis (57) 57. Geburtstag am 3. Oktober hat sich ihr Ehemann Blake Shelton (50) etwas Besonderes einfallen lassen. Der Countrysänger stellte eine Fotoserie online, die das Paar in vertrauten Momenten zeigt. Auf einem Schwarz-Weiß-Selfie sehen sich die beiden tief in die Augen, auf einem anderen Bild stehen sie zusammen zwischen Maispflanzen. Als Begleittext wählte Blake schlichte, herzliche Worte: "Die Beste überhaupt! Alle wünschen @gwenstefani einen schönen Geburtstag! Ich liebe dich, hübsches Mädchen!" Der Post lässt Fans einen Moment lang hinter die Fassade des Musikerpaars blicken und zeigt, wie nah sich die zwei auch nach all den gemeinsamen Jahren noch sind, ganz ohne große Inszenierung.

Unter dem Beitrag ging es in den Kommentaren schnell lebhaft zu. Zahlreiche Follower schickten Glückwünsche an Gwen und lobten dabei ihr jugendliches Aussehen sowie die Zuneigung zwischen ihr und Blake. Die Kommentarspalte wurde so zu einer kleinen digitalen Gratulationsrunde, in der sich Bewunderung und Herzlichkeit mischten. Ein Nutzer schrieb: "Und sie sieht immer noch aus wie 25! Alles Gute zum Geburtstag, Gwen". Eine andere Stimme wandte sich mit diesen Worten an die Sängerin: "Alles Gute zum Geburtstag, @gwenstefani. Liebe ist das beste Geschenk überhaupt. Du bist mit ganz viel davon gesegnet!" Ein dritter Kommentar lautete: "Alles Gute zum Geburtstag, wunderschönes, hübsches Mädchen! Gott segne dich, Blake und eure Familie."

Kennengelernt haben sich Gwen und Blake als Coaches bei "The Voice". Seit 2015 sind sie ein Paar, sechs Jahre später folgte die Hochzeit. Ihre Zeit teilen sie zwischen Los Angeles und Blakes Ranch in dessen Heimatstaat Oklahoma. Zur Familie zählen zudem Kingston, Zuma und Apollo, Gwens Söhne aus der früheren Ehe mit Gavin Rossdale (60), für die Blake den Part des Stiefvaters übernommen hat. Wie fest der Zusammenhalt ist, war im Juni bei der No-Doubt-Konzertreihe in der Sphere in Las Vegas zu erleben: Blake verfolgte den Auftritt aus dem Publikum, während Zuma und Apollo zum Finale zu ihrer Mutter auf die Bühne kamen.

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Instagram / blakeshelton Gwen Stefani und Blake Shelton

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Instagram / blakeshelton Blake Shelton und Gwen Stefani auf ihrer Farm

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Instagram / blakeshelton Blake Shelton mit seiner Frau Gwen Stefani