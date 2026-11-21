Mit seiner Version von Captain Jack Sparrow hat Johnny Depp (63) die Verantwortlichen bei Disney einst gehörig ins Schwitzen gebracht. Der Autor Mark Seal beschreibt in seinem Buch "The Many Faces of Johnny Depp", wie der Schauspieler seine Figur für Fluch der Karibik auf dem Disneygelände in Burbank vorstellte. Dabei löste er laut DailyMail blankes Entsetzen aus. Goldzähne, dick umrandete Augen, verfilzte Haare, dazu ein nuschelnder britischer Akzent und ein schwankender Gang: Mit dem Piraten, den sich die Studiobosse für die rund 140 Millionen Dollar teure Produktion vorgestellt hatten, hatte das wenig zu tun. Unter den verunsicherten Managern sollen laut Mark daraufhin Fragen wie "Ist er einfach unglaublich betrunken?" und "Oder ist er schwul?" die Runde gemacht haben. Auf die zweite Frage hatte Johnny eine schlagfertige Antwort parat: "Tut mir leid, wusstet ihr nicht, dass alle meine Figuren schwul sind?" Auch in der Chefetage des Konzerns schrillten die Alarmglocken. Der damalige Disney-Boss Michael Eisner soll befürchtet haben, dass Johnny den Film ruiniert. Außerdem sei der Darsteller so schwer zu verstehen, dass womöglich Untertitel nötig würden.

Der Hollywoodstar ließ sich davon aber nicht beirren. Er stellte klar, dass das Studio ihn gerne feuern und ersetzen könne. "Denn ich würde nicht ändern, was ich erschaffen hatte, weil ich daran glaubte. Ich glaubte von ganzem Herzen an die Figur. Ich fühlte mich mit ihr sehr wohl und hatte das Gefühl, auf etwas gestoßen zu sein", wird er in dem Buch zitiert. Als Disneymanagerin Nina Jacobson ihn zur Rede stellte, forderte er: "Ihr müsst mir vertrauen. Ihr müsst mir einfach vertrauen." Dass Johnny überhaupt in einem Disneyfilm mitspielen wollte, hatte mit seinem Familienleben zu tun. Um das Jahr 2000 lebte er mit Vanessa Paradis (53) und der gemeinsamen, damals fast zweijährigen Tochter in der Nähe von Paris. Zu Hause liefen regelmäßig Klassiker wie "Bambi", "Cinderella" und "Schneewittchen". Weil seine bisherigen Filme kaum für Kinder geeignet waren, fragte er Filmchef Dick Cook gezielt nach einer Rolle in einem Disney-Realfilm. Dieser erwähnte lediglich die frühe Idee für einen Piratenfilm nach der bekannten Disneyland-Attraktion.

Trotzdem war der Schauspieler sofort Feuer und Flamme und wollte unbedingt den schurkischen Piraten mit Schwert spielen. Seine Agentin Tracey Jacobs war über die spontane Zusage erschrocken. Schließlich gab es weder ein fertiges Drehbuch noch einen Regisseur oder eine Besetzung. Später zahlte Disney Johnny neun Millionen Euro für den Film, seine bis dahin höchste Gage. "Ich liebte Captain Jack vom ersten Moment an, als ich das Drehbuch las", sagt er in Marks Buch über seine Rolle. Nach der Zusage hatte es bereits beim Styling Ärger gegeben: Johnny hatte sich zunächst alle Zähne vergolden und teilweise mit Diamanten verzieren lassen. Nach einem Gespräch mit Filmchef Dick Cook ließ er das meiste davon wieder entfernen. Nur einen seitlichen Zahn mit kleinem Diamanten durfte er behalten. Produzent Jerry Bruckheimer (83), der ihm grundsätzlich kreativen Freiraum zugestanden hatte, und Regisseur Gore Verbinski wollten ihn bei den Goldzähnen zunächst nicht bremsen. Johnnys Durchsetzungsvermögen zahlte sich aus: Sein Charakter wurde zur Ikone und die Filmreihe ein voller Erfolg.

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ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp als Jack Sparrow

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Getty Images Johnny Depp als Captain Jack Sparrow mit Jerry Bruckheimer bei der D23 Expo 2015 in Anaheim

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