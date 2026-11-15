Johnny Depp: Gage für "Ebenezer" fällt gering aus

Johnny Depp (63) kehrt als Ebenezer Scrooge auf die große Leinwand zurück und spielt den berühmtesten Weihnachtsmuffel der Literaturgeschichte. Der Weihnachtsfilm "Ebenezer" von Paramount Pictures startet am 13. November 2026 und damit schon in dieser Woche in den Kinos. Nun ist bekannt geworden, wie viel der Schauspieler für die Titelrolle bekommen haben soll. Berichten zufolge erhielt Johnny für seinen ersten großen Studiofilm seit Jahren fünf Millionen Dollar, umgerechnet rund 4,3 Millionen Euro. Das klingt zunächst nach viel Geld. Im Vergleich zu seinen früheren Gagen ist der Betrag aber auffallend niedrig. Ein Blick auf seinen bislang letzten großen Kinofilm zeigt den Unterschied deutlich. Für "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" soll Johnny trotz einer eher kleinen Rolle rund 14,3 Millionen Euro kassiert haben. Das ist mehr als dreimal so viel wie jetzt für "Ebenezer". Die geringere Gage passt allerdings zu den Kosten der Produktion. Laut Variety wurde der Film mit einem vergleichsweise kleinen Budget von 34 Millionen Euro gedreht. Johnnys Honorar macht damit etwa 13 Prozent der gesamten Produktionskosten aus.

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere strich der Hollywoodstar für Blockbuster wie "Fluch der Karibik" und "Alice im Wunderland" sogar noch einmal deutlich mehr ein: Zwischen 20 und 90 Millionen Dollar waren an der Tagesordnung. In den höchsten Summen waren allerdings auch zusätzliche Gewinnbeteiligungen enthalten. Die Neuinszenierung der Geschichte rund um Ebenezer Scrooge hält sich inhaltlich an die Vorlage von Charles Dickens: Grundlage des Fantasyfilms ist der Roman "Eine Weihnachtsgeschichte" von 1843. Darin wird Scrooge an Heiligabend auf eine übernatürliche Reise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geschickt. An Johnnys Seite steht ein Ensemble aus vielen bekannten Namen. Rupert Grint (38) spielt den Angestellten Bob Cratchit, Daisy Ridley (34) übernimmt die Rolle seiner Frau Emily. Andrea Riseborough (44) ist als Geist der vergangenen Weihnacht zu sehen, Tramell Tillman als Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Ian McKellen (87) tritt als Jacob Marley auf. Außerdem gehören Sam Claflin (40), Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes und Charlie Murphy zur Besetzung.

Regie führte Ti West, den viele vor allem durch seine Horrorfilme "X", "Pearl" und "MaXXXine" mit Mia Goth (33) in der Hauptrolle kennen. Erste Szenen hatte Paramount bereits im April 2026 auf der CinemaCon gezeigt. Im Sommer folgte dann die Premiere des Trailers auf der San Diego Comic-Con. Dieser ließ klar erkennen, dass der Dickens-Klassiker diesmal deutlich komödiantischer erzählt wird. Für Johnny ist der Kinostart ein besonderer Schritt: "Ebenezer" ist seine erste große Kinoproduktion mit breitem Start seit "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" aus dem Jahr 2018. Bei der Premiere dankte er insbesondere seinen Fans, die ihn durch alle schweren Zeiten getragen und unterstützt haben.

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount Pictures San Diego Comic-Con Ebenezer Office Activation in San Diego, 23. Juli 2026

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Getty Images Johnny Depp und Rupert Grint bei der Weltpremiere von "Ebenezer" im Odeon Luxe Leicester Square in London am 9. November 2026

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