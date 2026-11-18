Johnny Depp (63) kann sich über einen gelungenen Auftakt freuen! Sein neuer Weihnachtsfilm "Ebenezer" hat schon bei den Vorpremieren 1,5 Millionen Dollar eingespielt – das sind umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro. Die Preview-Vorstellungen der Paramount-Produktion liefen ab 14 Uhr an. Heute folgt nun der reguläre Kinostart. Für die kommenden Tage sind die Erwartungen laut Deadline entsprechend hoch: Allein in Nordamerika sollen am ersten Wochenende mindestens 18 Millionen Euro in die Kinokassen fließen. Damit hätte der Film von Regisseur Ti West gute Chancen, auf Anhieb Platz eins der Kinocharts zu erobern. Für Johnny, der die Titelrolle übernimmt, wäre das zugleich ein starkes Leinwandcomeback außerhalb einer großen Filmreihe. Ob die bisherigen Vorabzahlen tatsächlich in einen Spitzenstart münden, dürfte sich nach den ersten regulären Vorstellungen zeigen.

Doch nicht nur in Nordamerika setzt das Studio große Hoffnungen in den Film. Auch international rechnet Paramount am Startwochenende mit weiteren 18 Millionen Euro. Diese sollen aus insgesamt 63 Märkten zusammenkommen. Zu den wichtigsten Ländern gehören unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Aber auch in Australien, Brasilien, Mexiko, Japan und Südkorea soll "Ebenezer" ordentlich Kasse machen. Für Paramount ist der Kinostart gleich in doppelter Hinsicht bedeutend: Der Film gilt als erste große Veröffentlichung unter der neuen Führung des Studios, die seit der Fusion mit Skydance im vergangenen Jahr am Ruder ist. Entsprechend umfangreich fiel bereits die frühe Werbekampagne aus. Bei der San Diego Comic-Con rückte das Unternehmen die Produktion prominent ins Rampenlicht. Dort sorgte der dreifach Oscar-nominierte Johnny Depp persönlich für eine Überraschung. Der Schauspieler erschien bei der Veranstaltung in seiner Filmrolle und stimmte die anwesenden Besucher damit schon Monate vor dem Kinostart auf den Weihnachtsfilm ein.

In "Ebenezer" schlüpft Johnny in die Rolle des wohl berühmtesten Weihnachtsmuffels überhaupt: Ebenezer Scrooge. Für den Hollywoodstar ist es der erste große Studiofilm seit mehreren Jahren. Bei seiner Bezahlung musste der Schauspieler allerdings Abstriche machen. Für die Titelrolle soll er fünf Millionen Dollar kassiert haben, was umgerechnet etwa 4,3 Millionen Euro entspricht. Das ist deutlich weniger als bei früheren Projekten. Für seine kleinere Rolle in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" wurden ihm noch rund 14,3 Millionen Euro zugeschrieben. Wie Variety berichtete, lag das Budget von "Ebenezer" bei rund 34 Millionen Euro. Johnnys Gage würde somit ungefähr 13 Prozent der gesamten Produktionskosten ausmachen. Trotz des moderaten Budgets soll die Paramount-Produktion zum Auftakt weltweit rund 40 Millionen Dollar einspielen. Damit könnte der Film seine Herstellungskosten bereits am ersten Wochenende zumindest auf dem Papier übertreffen, wobei Kinoerlöse und Produktionsbudget nicht unmittelbar gleichzusetzen sind.

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount Pictures Comic-Con Ebenezer Office Activation in San Diego, 23. Juli 2026

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Getty Images Johnny Depp bei der Sondervorführung von "Ebenezer" im Whitby Hotel in New York

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