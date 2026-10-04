Lottie Moss: Freund Themy half ihr beim Erwachsenwerden

Lottie Moss (28) ist seit rund zehn Monaten mit ihrem Freund zusammen und zieht nun eine ausgesprochen positive Bilanz ihrer Beziehung. Inzwischen lebt das Model mit Themy Kalaitzis zusammen, der ebenfalls 28 Jahre alt ist. Bei der Vorstellung der Gesichtsstraffungsbehandlung XERFWave in Dr Rasha's Clinic im Londoner Stadtteil Knightsbridge sprach Lottie gegenüber Daily Mail über den Kunsthändler und Ölbroker und kam aus dem Schwärmen kaum heraus. "Er hat meine Sicht auf Männer komplett verändert", verriet sie. Für Lottie markiert die Beziehung zugleich den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Das gemeinsame Zuhause ist für sie ein Zeichen dafür, dass sie erwachsener geworden ist. "Man wird erwachsen, nicht wahr? Ich habe das Gefühl, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich befinde mich in einer anderen Phase meines Lebens", erklärte sie weiter gegenüber dem Blatt.

Auch Lotties Familie scheint Themy längst ins Herz geschlossen zu haben. Der 28-Jährige hat inzwischen ihre Angehörigen kennengelernt und offenbar auch bei Lotties berühmter Halbschwester Kate Moss (52) einen guten Eindruck hinterlassen. "Themy hat meine ganze Familie kennengelernt, und alle lieben ihn", so Lottie. Die Harmonie dürfte für Lottie eine besondere Bedeutung haben, denn in der Vergangenheit hatte ihre Tätigkeit für Spannungen innerhalb der Familie gesorgt. Nachdem sie ab 2021 freizügige Inhalte auf der Erotikplattform OnlyFans veröffentlicht hatte, stieß dies bei Kate und weiteren Angehörigen auf Unmut. Lottie berichtete damals, ihre Mutter habe wochenlang nicht mit ihr gesprochen. Die ganze Familie sei wegen ihrer Tätigkeit in Aufruhr gewesen.

Lottie hatte ihre Beziehung bereits rund um den Valentinstag öffentlich gemacht. Damals postete sie in ihrer Instagram-Story Fotos von einem gemeinsamen Dinner und nannte Themy ihren "Valentinsschatz". In den darauffolgenden Monaten gewährte sie weitere Einblicke in ihre Beziehung, darunter mit einem Schnappschuss eines romantischen Abendessens bei Kerzenschein. Zuvor scherzte Lottie noch über ihr vermeintliches Singledasein, bevor sie selbst die Auflösung lieferte. "Man muss schon erwähnen, dass ich mich freiwillig dafür entscheide, Single zu bleiben ... Nur ein Scherz", witzelte sie in dem Clip.

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Getty Images Bei der UK-Premiere von "Hit Me Hard And Soft: The Tour" im Odeon Luxe Leicester Square: Lottie Moss und Themy Kalaitzis

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Getty Images Lottie Moss, Model

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TikTok / lottiemossx Themy Kalaitzis und Lottie Moss, Valentinstag 2026