Margot Robbies alte "Neighbours"-Szenen werden recycelt

Alte Fernsehszenen, neu gedacht fürs Handy: Auf der Plattform Epis sollen demnächst Auftritte von Margot Robbie (36) in der Soap "Neighbours" als Mikrodrama laufen. Laut Variety werden dafür zwei Handlungsstränge ihrer Rolle Donna Freedman auf insgesamt rund 150 Minuten Hochformat-Material zusammengeschnitten. Umgesetzt wird der Neuschnitt mit RedSnapper, einem Verfahren von RoseBerry Media, das bestehende Film- und Fernseharchive mithilfe künstlicher Intelligenz in vertikale Serien verwandelt. Hinter dem Projekt steht eine Partnerschaft von RoseBerry mit dem Serienproduzenten Fremantle, der das umfangreiche Serienarchiv auf diesem Weg neu verwerten möchte. Ob es tatsächlich Ärger um den KI-Einsatz gibt, bleibt vorerst offen: Ein konkreter Streit oder eine Reaktion von Margot ist bislang nicht bekannt.

Der Startschuss für die Zusammenarbeit war für einen Montag angesetzt: Die beiden Geschichten um Donna Freedman eröffnen die "Neighbours"-Mikrodramen auf Epis. RoseBerry-Mitgründer und CEO Guy Hameiri sieht in der Soap ideales Ausgangsmaterial. Gegenüber Variety sagte er: "'Neighbours' ist ein ikonisches Stück Fernsehgeschichte und genau die Art von hochwertigem Unterhaltungsformat, von der wir glauben, dass sie im vertikalen Format erfolgreich sein kann". Zustimmung kam auch vom Partner Fremantle: Manager Jens Richter ergänzte, man wolle das riesige Archiv neu erschließen, vertraute Inhalte einem frischen Publikum zeigen und zusätzliche Erlösquellen eröffnen. Für RoseBerry dient die Soap zugleich als Modell für weitere Archivproduktionen: Das Unternehmen arbeitet laut Bericht bereits mit mehreren Rechteinhabern daran, Filme und Serien auch für mobile und andere technische Ausspielwege umzubauen.

Die Mikrodramen führen zurück an den Anfang einer Weltkarriere: Drei Jahre lang spielte Margot als Donna Freedman in einer Serie, die in Australien Kultstatus genießt, ehe sie mit Filmen wie "Barbie" weltweit riesen Erfolge feierte. "Neighbours" lief von 1985 bis 2025 und brachte es dem Bericht zufolge auf rund 9.363 Folgen, ein gewaltiger Fundus, aus dem sich nun schöpfen lässt. Margot ist dabei längst nicht die einzige Berühmtheit, die ihre ersten Schritte in der Nachbarschaftssoap machte: Auch Kylie Minogue (58), Guy Pearce (58), Jason Donovan (58) und Jesse Spencer (47) zählen zu den bekannten ehemaligen Darstellern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie, März 2026

Anzeige Anzeige

Imago Margot Robbie als Naomi Lapaglia in einer Szene aus "The Wolf of Wall Street" von Martin Scorsese (2013)

Anzeige Anzeige

Instagram / kylieminogue Kylie Minogue und Dannii Minogue stellen ein Bild von sich aus 1988 in Paris nach