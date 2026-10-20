Stolpermoment bei Margot Robbie: Kleid lässt sie straucheln

Margot Robbie (36) bewies bei der New Yorker Premiere ihres Films "A Big Bold Beautiful Journey", dass ein spektakulärer Look auch seine Tücken haben kann. Die Schauspielerin erschien in einem hautengen Mugler-Kleid aus der Armani-Privé-Haute-Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2025: Das Kleid ist eine Neuauflage von Thierry Muglers Haute Couture-Design für die Frühjahrskollektion 1998. Das Modell fiel durch schwarz-weiße Partien, zwei hohe Beinschlitze und ein stark formendes Oberteil mit tiefem Ausschnitt auf. Dazu kombinierte sie filigrane schwarze High Heels – und genau die wurden auf dem roten Teppich kurz zum Problem. Margot verlor für einen Moment das Gleichgewicht, beugte sich beim Abfangen nach vorn und musste gleichzeitig verhindern, dass das knapp sitzende Dekolleté verrutscht. Aufnahmen der Szene kursierten später erneut auf X und lösten dort zahlreiche Reaktionen aus. Zu einem Sturz kam es allerdings nicht. Die "Barbie"-Darstellerin stabilisierte sich noch rechtzeitig und konnte ihren Auftritt auf dem roten Teppich anschließend fortsetzen. Trotz des kurzen Wacklers posierte sie weiter für die anwesenden Fotografen und präsentierte das auffällige Vintage-Kleid.

Der Mugler-Look setzte neben dem tiefen Ausschnitt auch Schultern, Taille und Beine der Schauspielerin in Szene. Unter dem strukturierten Korsettoberteil trug sie keinen BH – ein Detail, das die Aufmerksamkeit für den wackeligen Moment zusätzlich befeuerte. Der Clip wurde im Oktober 2026 auf X erneut geteilt, obwohl die Premiere bereits mehr als ein Jahr zurückliegt. Der Account versah die Szene mit den Worten: "Margot Robbie kämpft auf dem roten Teppich mit ihrem Kleid." Auch andere User nahmen die Szene und den offenbar sehr straffen Sitz der Robe mit Humor. Ein Nutzer schrieb dazu: "Sie sieht aus, als befände sie sich mit diesem Stoff in einer Geiselnahme – und ehrlich gesagt: gleiche Energie." Damit sorgte Margots Look lange nach dem eigentlichen Termin erneut für Gesprächsstoff im Netz.

Bei der Londoner Premiere von "A Big Bold Beautiful Journey" griff die Schauspielerin ebenfalls zu einem Look – diesmal sogar zu einem noch freizügigeren. Sie entschied sich für ein transparentes, mit Kristallen besetztes Kleid von Armani. Auch dieses Modell trug sie ohne BH, unter dem durchsichtigen Stoff war zudem ihr String zu sehen. Damit reihte sich die Schauspielerin in den sogenannten Naked-Dress-Trend ein, der auf roten Teppichen seit Längerem für Gesprächsstoff sorgt. Die beiden Auftritte unterschieden sich dabei deutlich voneinander: In New York standen die kontrastreichen schwarz-weißen Partien, die körpernahe Silhouette und das markante Mugler-Korsett im Fokus. Beim Termin in London setzte Margot dagegen auf Transparenz, Kristalle und glitzernde Details. Während das erste Kleid wegen des kurzen Balanceverlusts für einen heiklen Augenblick sorgte, zog das Armani-Modell vor allem durch seinen nahezu durchsichtigen Stoff die Blicke auf sich. Margot fiel auch in der Vergangenheit oft durch ihre auffälligen Looks auf.

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Getty Images Margot Robbie bei der New Yorker Premiere von "A Big Bold Beautiful Journey", September 2025

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Getty Images Margot Robbie, September 2025

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Getty Images Margot Robbie in London, September 2025