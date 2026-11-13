Cameron Diaz und Co.: Deutsche Stimmen klingen bald anders

Cameron Diaz (54), Scarlett Johansson (41) und Margot Robbie (36) werden in kommenden Netflix-Produktionen für das deutsche Publikum wohl ungewohnt klingen. Die drei Hollywoodstars bekommen beim Streaminganbieter vorerst neue Stimmen, denn ihre langjährigen Synchronsprecherinnen Katrin Fröhlich, Luise Helm und Anne Helm sind dort nicht mehr dabei. Der Grund ist eine neue Vertragsklausel: Netflix dürfte demnach ihre Tonaufnahmen verwenden, um künstliche Intelligenz zu trainieren. Eine zusätzliche Bezahlung ist dafür laut der taz nicht vorgesehen. Katrin, Luise und Anne machten ihre gemeinsame Entscheidung nun in einem Instagram-Reel öffentlich. Damit ziehen sie Konsequenzen aus ihrer Sorge, durch die Freigabe langfristig an der eigenen Ersetzbarkeit mitzuwirken. Für deutsche Fans bedeutet das: Sie müssen sich bei kommenden Filmen und Serien des Anbieters wohl an ungewohnte Stimmen für Cameron, Scarlett und Margot gewöhnen.

In dem gemeinsamen Instagram-Reel bringt Katrin die Folgen der Entscheidung auf den Punkt: "Leider werdet ihr uns in den kommenden Netflix-Produktionen auf unseren jeweiligen Schauspielerinnen nicht zu hören bekommen." Anne liefert die Begründung direkt hinterher: "Denn wir haben die KI-Klausel, die Netflix uns vorgelegt hat, nicht unterschrieben. Auch wenn es uns schwergefallen ist." Luise beschreibt anschließend die finanzielle und berufliche Sorge der drei Sprecherinnen: "Denn das würde nämlich für uns bedeuten, dass wir unsere Stimmen unentgeltlich für Netflix zur Verfügung stellen, damit die damit ihre KI trainieren." Die Sprecherinnen haben Angst, sich auf lange Sicht selbst überflüssig zu machen. "Das heißt, wir werden mit unserer Arbeit ausgebeutet für unsere Abschaffung", sagt Anne in dem Video. Katrin ergänzt: "Wir sägen sozusagen an unserem eigenen Ast." Zugleich macht sie klar, dass sie sich nicht damit abfinden wollen: "Und dagegen wollen wir uns wehren." Unterstützung bekommen sie dabei von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.

Der Verband Deutscher Sprecher, der rund 700 Sprecher vertritt, meldete bereits im Februar 2026 einen breiten Boykott gegen die seit Jahresbeginn vorgelegten Vertragsbedingungen. Die Folgen sind für Zuschauer bereits zu hören: Unter anderem Russell Crowe (62), Jennifer Lopez (57) und Gerard Butler (57) haben in Netflix-Produktionen neue deutsche Stimmen. Im seit dem 23. Oktober verfügbaren vierten Teil von Lupin wurden mindestens sechs Stimmen ausgetauscht, darunter die der Figuren Assane und Claire. Auch Matti Klemm, der unter anderem Jason Momoa (47) synchronisiert, geht gegen den Streamingdienst vor. Anfang November kündigte Matti mit Unterstützung des Verbands und der Gesellschaft für Freiheitsrechte eine Klage an. Laut einer Datenauskunft sollen seine Aufnahmen bereits ohne Zustimmung und ohne Bezahlung für KI-Training genutzt worden sein. Katrin, Luise und Anne verweisen auf sein Verfahren und bitten um Spenden sowie Unterstützung für die Open-Petition "Kunst vor KI".

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Getty Images Cameron Diaz in London für "Back In Action"

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Instagram / luise_helm Luise Helm, Synchronsprecherin

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