Kampf gegen Alkohol und Drogen: Matthew Perry gab 6 Mio. aus

Umgerechnet knapp 6,2 Millionen Euro – diese gewaltige Summe soll Friends-Star Matthew Perry (†54) in den Versuch gesteckt haben, seine Drogen- und Alkoholsucht dauerhaft hinter sich zu lassen. Das berichtet seine Schwester Mia Perry Bowick in der neuen Netflix-Doku "The One About Matthew Perry", die am 27. Oktober 2026 erscheint und den jahrelangen Kampf des Schauspielers beleuchtet. Im Trailer zu der Produktion macht Mia deutlich, wie sehr ihr Bruder um seine Abstinenz rang: "Er gab sieben Millionen Dollar aus, um nüchtern zu werden. So ernst nahm er seine Krankheit." Trotz seiner Berühmtheit hatte er ein Gefühl von innerer Leere. "Mein Bruder sprach oft über dieses Gefühl der Leere oder Einsamkeit, das er einfach nicht füllen konnte", erzählt sie in dem Ausschnitt. Es sind sehr persönliche Einblicke in das Leben eines sehr erfolgreichen Mannes, den Millionen Zuschauer vor allem in seiner Rolle als Chandler Bing kannten.

Matthew selbst hatte zu Lebzeiten immer wieder offen über seine Abhängigkeit berichtet. So erklärte er unter anderem, sich wegen seines damaligen Konsums an große Teile der Dreharbeiten zum Serienhit "Friends" überhaupt nicht mehr erinnern zu können. Ein älterer Talkshowausschnitt in der Doku zeigt zudem, wie sehr er sich einst nach Ruhm und Anerkennung gesehnt hatte: "Ich sagte: 'Gott, du kannst mit mir machen, was du willst. Mach mich bitte einfach berühmt.'" Kurz darauf habe er einen Anruf bekommen und sofort gespürt, dass sich sein gesamtes Leben verändern werde. Rückblickend fügte er hinzu: "Aber Gott vergaß den anderen Teil nicht." Am 28. Oktober 2023 starb der Schauspieler im Alter von 54 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Als Todesursache wurden die akuten Auswirkungen von Ketamin genannt. Auch Ertrinken, da er in seinem Whirlpool gefunden wurde, sowie eine koronare Herzerkrankung und Buprenorphin trugen dem Bericht zufolge zu seinem Tod bei. Laut BBC erklärten Staatsanwälte, sein Assistent und zwei Ärzte hätten ihm in den Wochen vor seinem Tod das Anästhetikum Ketamin im Wert von mehr als 44.000 Euro besorgt. Sein Assistent Kenneth Iwamasa wurde zu 41 Monaten Haft verurteilt.

Die dreiteilige Dokuserie will neben Matthews Karriere vor allem den Menschen hinter der Kultfigur Chandler zeigen. Dazu werden bislang unveröffentlichte Fotos und Videos aus dem Familienarchiv gezeigt, dazu kommen Gespräche mit Mia, langjährigen Freunden und weiteren Wegbegleitern aus ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Für Schwester Mia waren die Interviews für die Doku eine sehr persönliche Angelegenheit, wie sie gegenüber Entertainment Weekly beschrieb: "Als seine Schwester hat er mich geprägt, wer ich heute bin, wer ich sein möchte und welcher Arbeit ich mein Leben gewidmet habe. Matthew hatte ein wunderschönes Herz und einen großzügigen Geist, und selbst in seinen dunkelsten Momenten konnte er dich noch zum Lachen bringen und dir das Gefühl geben, geliebt zu werden." Auch abseits der Schauspielerei setzte sich Matthew für Betroffene ein. Er engagierte sich für ein Rehabilitationsprogramm für Menschen mit Suchterkrankungen. Nach Mias Erinnerung habe ihm zudem das Lachen geholfen – sein Humor habe nicht nur ihn selbst durchs Leben getragen, sondern auch anderen Menschen Freude geschenkt.

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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Instagram / Jennifer Aniston Erinnerungsfoto von Jennifer Aniston und Matthew Perry auf Instagram

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Imago "Friends"-Cast