Maura Higgins deutet mit Schattenfoto eine neue Romanze an

Gibt es einen neuen Mann im Leben von Maura Higgins (35)? Mit einem Schnappschuss auf Instagram hat der Realitystar jetzt jede Menge Fragezeichen hinterlassen. Auf dem Bild, das sie in ihrer Story teilte, ist lediglich ein Gehweg zu sehen – und darauf zwei Schatten, die dicht nebeneinanderstehen. Einer davon gehört offensichtlich Maura selbst, der andere stammt von einem Mann, dessen Identität komplett im Dunkeln bleibt. Dazu schrieb die Irin eine Zeile, die aufhorchen lässt: "Ich glaube, ich habe ein Kribbeln im Unterleib." Wo und wann die Aufnahme entstanden ist, verrät sie nicht. Wer ihr da Gesellschaft leistet, ebenfalls nicht. Und ob es sich überhaupt um eine neue Romanze handelt? Auch dazu schweigt Maura beharrlich. Stattdessen überlässt sie es ihren Followern, sich ihren Teil zu denken – und die dürften das mit großer Begeisterung tun. Ein Name, ein Gesicht, ein Hinweis: Fehlanzeige. Es bleibt bei einem Schatten und einem vielsagenden Satz.

Mauras Formulierung kommt ihren langjährigen Fans sicherlich bekannt vor. Den Spruch vom "Kribbeln im Unterleib" machte sie bereits 2019 durch ihre Teilnahme an der Datingshow Love Island bekannt. Damals beschrieb die Reality-TV-Bekanntheit damit ihre körperliche Anziehung zu ihrem Mitkandidaten Tommy Fury (27). Dass sie ausgerechnet diese Worte nun zu einem Foto mit einer männlich wirkenden Silhouette schreibt, rückt ihr aktuelles Liebesleben erneut in den Mittelpunkt. Eine Bestätigung, dass hinter dem zweiten Schatten tatsächlich ein neuer Partner steckt, gab die TV-Bekanntheit allerdings nicht. Beruflich ist Maura derzeit vor allem in den USA unterwegs: Sie tanzt in der 35. Staffel von Dancing with the Stars an der Seite von Profi Mark Ballas (40) um den begehrten Titel. Zuvor war sie bereits in der amerikanischen Version von "The Traitors" zu sehen und machte sich damit auch jenseits des Atlantiks einen Namen.

Nach ihrer damaligen Schwärmerei für Tommy fand Maura bei "Love Island" schließlich mit Curtis Pritchard (30) zusammen. Die Beziehung der beiden hielt bis 2020. Danach war sie ein paar Monate mit ihrem früheren Showkollegen Chris Taylor liiert. Es folgten Beziehungen mit dem Tänzer Giovanni Pernice (36) und dem Hollywood-Stuntdouble Bobby Holland Hanton. Darüber hinaus wurden ihr im Laufe der Zeit immer wieder Romanzen nachgesagt – unter anderem mit Pete Wicks (37), Danny Jones und Joey Essex (36). Ob der geheimnisvolle Schatten nun zu einem bekannten Gesicht gehört oder zu einem völlig neuen Mann, bleibt vorerst offen.

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Getty Images Maura Higgins bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater Complex in Los Angeles

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Instagram / maurahiggins Schattenbild von Maura Higgins und einem unbekannten Mann

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Getty Images Tommy Fury bei der Weltpremiere von "MobLand" im Odeon Luxe Leicester Square in London