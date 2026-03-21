Nach Männer-Frust: Maura Higgins wagte Zölibat-Experiment

Maura Higgins (35) hat nach einer Reihe gescheiterter Beziehungen einen radikalen Schlussstrich gezogen und über ein Jahr lang auf Sex verzichtet. Die Realitydarstellerin, die zuletzt in der US-Version von "The Traitors" zu sehen war, gab gegenüber dem Magazin Cosmopolitan jetzt offen zu, dass sie eine Pause von Männern brauchte. "Ich hatte schreckliche Ex-Freunde und brauchte eine Auszeit", erklärte die 35-Jährige. Bereits zu Beginn des Jahres hatte sie verraten, dass sie von den meisten ihrer Ex-Partner betrogen wurde und sich deshalb fürs Zölibat entschieden habe. Die Zeit der Abstinenz sei dabei gar nicht geplant gewesen, sondern habe sich einfach ergeben.

Mittlerweile fühlt sich Maura nach ihrem Jahr ohne Männer bereit für eine neue Beziehung, allerdings sucht sie nicht aktiv danach. "Ich checke meine Direktnachrichten nicht, um zu sehen, wer da drin ist. Ich suche nicht danach", betonte sie im Interview. Sie wolle nicht einfach irgendjemanden in ihre Energie lassen und habe sich stattdessen auf sich selbst und ihre Karriere konzentriert. Gleichzeitig stellte die TV-Bekanntheit aber klar, dass sie durchaus offen für die Liebe sei und niemanden davon abhalten wolle, ihr eine Nachricht zu schicken. Für das Magazin posierte Maura in einem gewagten Shooting, unter anderem in einem weißen BH-Top mit hochgeschnittener schwarzer Hose und in einer Aufnahme mit freizügigen Chaps und rückenfreiem Oberteil.

Maura hat in der Vergangenheit mehrere öffentliche Beziehungen geführt. Bei Love Island lernte sie Curtis Pritchard (30) kennen, später war sie mit Chris Taylor zusammen, den sie ebenfalls aus der Show kannte. Es folgte eine viermonatige Beziehung mit dem ehemaligen Strictly Come Dancing-Profitänzer Giovanni Pernice (35). Im März 2024 trennte sie sich nach zehn Monaten von Stuntman Bobby Holland Hanton. Ihre letzte bekannte Beziehung führte sie mit Pete Wicks (37), dem sie öffentlich vorwarf, Nachrichten an andere Frauen geschickt zu haben. In einem früheren Interview bezeichnete sich Maura selbst als "Ermittlerin", weil sie aufgrund ihrer Erfahrungen bereits nach einer Woche das Handy ihres Partners durchsuche. "Männer haben mich schlecht behandelt", erklärte sie ihre Vertrauensprobleme.

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Getty Images Maura Higgins bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater Complex in Los Angeles

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Getty Images Maura Higgins bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

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Getty Images Maura Higgins bei der Time100 Next Gala in New York City 2025