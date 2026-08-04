Maura Higgins lehnt Gleb Savchenko als DWTS-Tanzpartner ab

Kurz vor ihrem Start bei "Dancing With The Stars" hat Realitystar Maura Higgins (35) eine klare Ansage gemacht: Mit Profitänzer Gleb Savchenko (42) will sie auf keinen Fall antreten. Gegenüber E! News sprach die 35-Jährige offen darüber, wen sie sich als Tanzpartner wünscht – und wen definitiv nicht. "Mir wäre jeder recht, nur nicht Gleb. Das liegt nur daran, dass ich loyal bin und mit Brooks befreundet bin", erklärte Maura. Auch die Art und Weise, wie der Tänzer über Frauen spricht, stört sie: "Ich mag nicht wirklich, wie er über Frauen redet. Ich möchte nicht meine ganze Zeit mit jemandem wie ihm verbringen. Da sage ich: Nein danke."

Der Hintergrund von Mauras Aussage ist die turbulente Liebesgeschichte zwischen Gleb und ihrer besten Freundin Brooks Nader (29). Die beiden hatten sich während ihrer gemeinsamen Zeit als Tanzpaar bei "Dancing With The Stars" im Jahr 2024 ineinander verliebt, doch die Beziehung endete chaotisch. Zuletzt hatte Gleb in einem Gespräch mit Dakota Mortensen abfällige Äußerungen über sein Liebesleben mit Brooks gemacht. Laut The Sun ist der Tänzer von Mauras öffentlicher Kritik alles andere als begeistert. Eine Quelle schilderte dem Blatt die Lage hinter den Kulissen so: "Gleb fand, dass Maura mit ihrem Angriff auf ihn zu weit gegangen ist. Er versteht zwar, dass sie eine gute Freundin ist und ihre Freundin in Schutz nimmt, aber sie war nicht in der Beziehung und kennt nicht alle Seiten." Die Quelle weiter: "Es wird jetzt sehr unangenehm hinter den Kulissen. Sie werden sich im Grunde aus dem Weg gehen müssen, denn Gleb wird keine Smalltalks machen, und Maura ist auch nicht der Typ, der zurückrudert."

Wen sich Maura stattdessen als Partner wünscht, machte sie ebenfalls deutlich: In einem Video zeigte sie sich beim Tanzen mit Valentin Chmerkovskiy – ein klarer Hinweis darauf, mit wem sie in der Show am liebsten auftreten würde. Brooks hatte ihre Beziehung mit Gleb bereits im Oktober 2024 über einen TikTok-Clip angedeutet zu beenden, bevor das Paar sich dann endgültig im April des vergangenen Jahres trennte. Gleb gab damals gegenüber Page Six an, von dem Liebes-Aus kalt erwischt worden zu sein: "Ich war überrascht, durch veröffentlichte Artikel zu erfahren, dass Brooks unsere Beziehung beendet hat."

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Getty Images Maura Higgins bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater Complex in Los Angeles

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Getty Images Gleb Savchenko bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025

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Instagram / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, Tanzpartner bei "Dancing with the Stars"