Maura Higgins als Bachelorette-Ersatz für Taylor F. Paul

Maura Higgins (35), bekannt aus den US-Formaten Love Island und "The Traitors US", könnte die neue Bachelorette werden. Nachdem die 22. Staffel von The Bachelorette kurzfristig auf Eis gelegt wurde, berichtet das Portal Deux Moi nun über einen anonymen Hinweis, wonach Maura als Ersatzkandidatin infrage kommen könnte. Eigentlich sollte die Show am 22. März mit Taylor Frankie Paul (31) als Hauptdarstellerin starten, doch der Sender ABC zog wenige Tage vor der geplanten Premiere die Reißleine. Grund dafür war ein belastendes Video, das von Taylors Ex-Partner aufgenommen wurde und kurz zuvor an die Öffentlichkeit gelangt war.

Der anonyme Tippgeber behauptete gegenüber dem Portal Deux Moi, dass ein leitender ABC-Mitarbeiter von den Plänen erzählt habe: "Sie prüfen, ob sie Maura Higgins als neue Bachelorette gewinnen können und eine Live-Produktion der Show drehen." Die Fans reagierten begeistert auf die Möglichkeit, dass Maura die Show anführen könnte. "Das wäre so gut", schrieb ein Fan, während ein anderer kommentierte: "Ich schaue die Bachelorette nicht, aber ich würde eine Staffel mit ihr schauen. So viel Charisma." Maura selbst heizte die Spekulationen an, indem sie unter dem Beitrag mit einem Augen-Emoji kommentierte, woraufhin Fans sie aufforderten: "Verrat uns doch, was du weißt."

Reality-TV-Sternchen Taylor hat vorübergehend das Sorgerecht für ihren zweijährigen Sohn Ever verloren, den sie mit ihrem Ex Dakota Mortensen hat. Anfang März war es zu Vorwürfen häuslicher Gewalt im Umfeld des ehemaligen Paares gekommen. Nicht nur ihre Bachelorette-Karriere ist gefährdet, parallel steht auch ihre Teilnahme an der Realityshow "The Secret Lives of Mormon Wives" auf der Kippe. Maura dagegen erlebt einen deutlichen Karriereschub in den USA und wird von Fans vor allem für ihre direkte Art und ihren Sinn für Humor gefeiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maura Higgins bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Frankie Paul, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby