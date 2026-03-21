Mauras fataler "Twilight"-Moment mit Robert Pattinson

Manchmal reicht ein einziger Satz, um eine ganze Unterhaltung ins Wanken zu bringen. Genau das erlebte Maura Higgins (35), als sie den Schauspieler Robert Pattinson (39) bei der Los-Angeles-Premiere von dessen neuem Film "The Drama" interviewte. Anstatt mit einer Frage zu seinem aktuellen Werk einzusteigen, ließ sie gleich zu Beginn des Gesprächs die Bombe platzen: "Ich habe alle Twilight-Filme gefühlt hundertmal gesehen. Ich kenne die Skripte inzwischen fast auswendig", schwärmte sie begeistert. Robert, der sichtlich überrumpelt wirkte, reagierte mit einem schlichten "Oh wirklich?". Was für Maura ein herzlicher Gesprächseinstieg sein sollte, entpuppte sich für viele Beobachter als klassischer Fauxpas: Wer den Briten wirklich kennt, weiß, dass er mit der Vampirsaga, die ihn weltberühmt machte, schon lange abgeschlossen hat.

Über Jahre hinweg ließ Robert in verschiedenen Interviews kein gutes Haar an seiner Paraderolle als Edward Cullen. Besonders aufschlussreich war ein Zitat, das er bei Empire über seine Herangehensweise an die Figur preisgab: "Je mehr ich das Drehbuch las, desto mehr hasste ich diesen Typen – also spielte ich ihn als manisch-Depressiven, der sich selbst verabscheut. Außerdem ist er eine 108 Jahre alter Jungfrau, also hat er offensichtlich einige Probleme." Interessanterweise scheint sich seine Haltung inzwischen leicht gewandelt zu haben: Zuletzt signalisierte er, dass er das Twilight-Bashing nicht länger als zeitgemäß empfindet. Dennoch bleibt das Thema für ihn sensibel – und genau das machten die Reaktionen seiner Fans im Netz unmissverständlich deutlich.

Während viele Fans Maura für ihren Auftritt kritisierten – "Wer ihn wirklich kennt, bringt Twilight nicht zur Sprache" –, sprangen andere für sie in die Bresche. "Er hasste es damals, als er jung war – heute steht er dazu. Echte Fans wissen, dass er sogar offen für einen weiteren Film wäre", hieß es in einem vielbeachteten Kommentar. Abseits des kleinen Interviewdebakels sorgte der Abend aber noch für eine ganz andere Schlagzeile: Robert, der mit seiner Verlobten Suki Waterhouse (34) erschienen war, gab auf die Frage nach dem größten Geheimnis, das er je gehütet habe, eine vielsagende Antwort – "Es ist dasselbe, das du auch hast", sagte er an seine Mitstreiterin Zendaya (29) gewandt, die ihrerseits über eine mögliche Ehe mit Tom Holland (29) spekulieren lässt. Ob hinter Roberts Antwort eine heimliche Hochzeit mit Suki steckt, bleibt offen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Maura Higgings sprach Robert Pattinson auf "Twilight" an

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Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Robert Pattinson und Suki Waterhouse

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