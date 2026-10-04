Phil Collins bereut gescheiterte Ehen & fehlende Kinderzeit

Phil Collins (75) blickt an seinem 75. Geburtstag nicht nur auf seine musikalischen Erfolge zurück, sondern auch auf schmerzhafte private Verluste. In einem Interview mit "Piers Morgan Uncensored" spricht der Sänger über die größte Reue, die er wegen seiner drei gescheiterten Ehen und der durch seine Karriere verpassten Zeit mit seinen Kindern empfindet. "Bis zu einem gewissen Grad muss ich sagen, dass ich es bedauere, dass meine Ehen zerbrochen sind. Manchmal bin ich gegangen. Nun ja, einmal bin ich gegangen, zweimal wurde ich verlassen. Aber so hätte ich es nicht geschrieben", erklärt der Genesis-Musiker. Das Positive für Phil ist jedoch, dass aus diesen Beziehungen seine fünf Kinder hervorgingen. "Also muss ich das gegeneinander abwägen", betonte er. Er habe stets versucht, für seine Kinder da zu sein, auch wenn ihm das nicht immer gelungen sei.

Drei Ehen seien jedenfalls nie Teil seiner Lebensplanung gewesen. Vor allem Phils erste Ehe mit Andrea Bertorelli scheiterte aufgrund seines vollen Tourkalenders. Die beiden waren von 1975 bis 1980 verheiratet. Innerhalb eines einzigen Jahres absolvierte die Band Genesis drei Tourneen durch die USA, zwei durch Europa und eine durch Japan. "Ich war weg, und wir lebten uns auseinander", fasst Phil das Scheitern der Ehe zusammen. Seine Bandkollegen hätten später erklärt, dass sie ihre Tourneen reduziert hätten, wenn sie von seinen Eheproblemen gewusst hätten. Für den Musiker ist das im Rückblick jedoch leichter gesagt als getan. Mit Andrea bekam er Sohn Simon Collins, ihre Tochter Joely Collins adoptierte er. Aus der Ehe mit Jill Tavelman, die von 1984 bis 1996 dauerte, stammt Schauspielerin Lily Collins (37). Mit Orianne Cevey war Phil von 1999 bis 2008 verheiratet. Gemeinsam bekamen sie die Söhne Nicholas Collins und Matthew Collins.

Wie sehr Phil als Vaterfigur fehlte, machte seine Tochter Lily bereits 2017 in ihrem Buch "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me" deutlich. Darin vergab sie ihm, dass er nicht immer für sie da und nicht der Vater gewesen sei, den sie sich gewünscht hatte. Zugleich betonte sie, dass es für einen Neustart nicht zu spät sei. Inzwischen haben beide ihre Vergangenheit aufgearbeitet. Zu Phils 75. Geburtstag veröffentlichte Lily gemeinsame Bilder auf Instagram und schrieb: "Ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück..." Nach seinen lebensbedrohlichen gesundheitlichen Problemen infolge seines Alkoholkonsums gewann die familiäre Nähe zusätzlich an Gewicht. Lily hatte zeitweise sogar Angst, dass ihre im Januar 2025 per Leihmutter geborene Tochter Tove ihren berühmten Großvater nie kennenlernen könnte.

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Getty Images Phil Collins bei der letzten Genesis-Tour, März 2022

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Getty Images Orianne Cevey und Phil Collins

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Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Phil Collins 2026