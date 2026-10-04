Sylvester Stallone will mit 80 jeden Moment nutzen

Sylvester Stallone (80) denkt mit 80 Jahren ganz bewusst darüber nach, wie viel Zeit ihm noch bleibt. In einem Interview mit Page Six, das Ende September erschien, sprach der Hollywoodstar offen darüber, dass für ihn inzwischen jeder einzelne Moment zählt. "[Zeit ist] meine Währung. Ich bin am Ende meines Lebens", erklärte er, wie das Magazin OK! berichtet. An einen langsamen Rückzug aus dem Filmgeschäft denkt er offenbar nicht. Vielmehr möchte der Schauspieler seine noch offenen Pläne mit voller Energie angehen und möglichst viel davon in die Tat umsetzen. Neben der Schauspielerei will der 80-Jährige auch als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent noch einmal alles ausschöpfen. "Ich habe vor, wirklich alles zu verdichten, zusammenzupacken, Vollgas zu geben und so viel wie möglich zu machen", kündigte er in dem Gespräch an. An einen Rückzug aus dem Berufsleben denkt der Hollywood-Star offenbar nicht. Stattdessen möchte er die ihm verbleibende Zeit bewusst nutzen und sich weiterhin mit voller Energie seinen beruflichen Vorhaben widmen.

Eine zentrale Rolle in diesen Plänen spielt seine Serie "Tulsa King". Auch seine Herangehensweise an seine Arbeit hat sich im Laufe der Jahre verändert. Gegenüber Produzent Taylor Sheridan habe er deutlich gemacht, dass er seine Rolle diesmal ganz nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten wolle – und dabei vor allem sich selbst treu bleiben möchte. "Die Figur sei gezielt auf ihn zugeschnitten und erlaube ihm, mehr von sich selbst zu zeigen. "Es ist zu dieser wirklich maßgeschneiderten Art von Darstellung geworden, die genau darauf zugeschnitten ist, mich einfach ich selbst sein zu lassen – und das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gemacht, niemals", schilderte er gegenüber OK!. Den muskelbepackten Actionhelden muss er dafür nicht mehr geben: "Du musst kein harter Kerl sein. Du tauchst einfach auf und lässt dich von den Worten mitreißen." Nach all den Jahren verspüre er inzwischen ohnehin keinen Druck mehr, sich noch etwas beweisen zu müssen. "Ich muss nichts beweisen. Ich habe keine Tricks mehr im Ärmel. Ihr habt den Magier gesehen", betonte der Schauspieler.

Seinen 80. Geburtstag feierte Sylvester am 6. Juli 2026 – und nach rund 50 Jahren in Hollywood steht er noch immer vor der Kamera. Berühmt wurde der gebürtige New Yorker vor allem mit seinen körperbetonten Kultrollen als Rocky Balboa und John Rambo. Parallel dazu etablierte er sich hinter den Kulissen als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. Mit "Tulsa King" übernahm er seine erste große Rolle in einer Fernsehserie und schlüpfte in die Haut eines Mafiosos. Dort verkörpert er einen Mafiaboss, der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis nach Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma geschickt wird. Doch auch darüber hinaus hat der Hollywood-Star weiterhin alle Hände voll zu tun: Beim geplanten Rambo-Prequel "John Rambo", das die Vorgeschichte seiner berühmten Kultfigur beleuchten soll, ist Stallone als ausführender Produzent beteiligt, wie OK! berichtet.

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

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Imago Sylvester Stallone am Set von "Rocky", 1976

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Getty Images Sylvester Stallone bei der Premiere von "Tulsa King" Staffel 3 in New York, September 2025