Alkoholismus: Lily Collins fürchtete um Leben von Papa Phil

Lily Collins (37) musste in den vergangenen Monaten um das Leben ihres Vaters bangen. Phil Collins (75) kämpfte infolge seiner Alkoholsucht mit gesundheitlichen Problemen, die für ihn lebensbedrohlich wurden. Für seine Tochter war damit auch eine ganz persönliche Sorge verbunden: Sie fürchtete, dass ihre kleine Tochter Tove ihren Großvater niemals kennenlernen könnte. Wie belastend die Situation für die Familie war, schilderte der Musiker nun in der Sendung "Piers Morgan Uncensored". Dort sprach er über ein Wiedersehen mit seinen Kindern an Weihnachten, bei dem sie vier Tage gemeinsam in einem Londoner Hotel verbrachten. Bei der Zusammenkunft kam auch Phils überstandene Gesundheitskrise zur Sprache – und Lily Collins brach in Tränen aus. "Ich hätte nie gedacht, dass mein Kind seinen Großvater kennenlernen würde", gab Phil die Gedanken seiner Tochter aus dieser schweren Zeit wieder.

Tove ist inzwischen 20 Monate alt. Die Kleine ist die gemeinsame Tochter von Lily Collins und ihrem Ehemann Charlie McDowell (43). Bei dem Familientreffen in London sprachen Phils Kinder offen darüber, wie groß ihre Angst gewesen war, ihren Vater verlieren zu können. Neben Lily kamen auch mehrere ihrer Halbgeschwister zusammen, um gemeinsam mit ihm zu feiern, was er nach seiner schweren Erkrankung überstanden hatte. Für Phil selbst war das Wiedersehen ein besonders berührender Moment. Im Gespräch mit Piers Morgan (61) erinnerte er sich vor allem an die Reaktion seiner Tochter. "Und Lily zum Beispiel brach einfach in Tränen aus, weil sie jetzt ein Kind hat", erzählte der Sänger über die emotionale Szene im Londoner Hotel.

Zuvor hatte Phil sieben Monate lang in einer Klinik in der Schweiz gelegen. Zeitweise war sein Zustand so kritisch, dass er auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen war. In einem Interview mit der Sunday Times schilderte der Musiker die dramatische Situation: "Es gab einige Entscheidungen zu treffen, so nach dem Motto: 'Halten wir Phil an lebenserhaltenden Maßnahmen?'" Die jahrelange Alkoholabhängigkeit hatte bei ihm schwere gesundheitliche Folgen. Seine Nieren und weitere Organe versagten, zeitweise schwebte er in Lebensgefahr. Als sich sein Zustand besonders zugespitzt hatte, ließ sein Manager Phils fünf Kinder in die Schweiz kommen. Joely, Simon, Lily, Nicholas und Matthew sollten bei ihrem Vater sein – auch für den Fall, dass sie sich von ihm verabschieden mussten. Phil überstand die schwere Krise jedoch. Nach eigenen Angaben trinkt er inzwischen keinen Alkohol mehr.

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Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Phil Collins 2026

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Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Ehemann Charlie McDowell mit ihrer kleinen Tochter

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