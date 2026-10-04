So verewigte Christoph Kramer seine Frau in seinem Roman

Christoph Kramer (35) hat seiner Ehefrau Celina ein Denkmal gesetzt – und zwar dort, wo man es zunächst nicht vermutet hätte: in seinem Buch. In seinem Debütroman "Das Leben fing im Sommer an", der 2025 erschien, versteckt sich eine ganz intime Liebeserklärung. Die Geschichte, die von der Jugend des früheren Fußballprofis in Solingen inspiriert ist, spielt im Sommer der Fußball-WM 2006. Und mittendrin: eine junge Frau, die Celina heißt – genau wie die Partnerin des Autors im echten Leben. Im Roman bleibt es dabei nicht bei einer flüchtigen Begegnung. Gegen Ende der Erzählung wird aus der Bekanntschaft weit mehr: Auch Celina wird zur Ehefrau des Protagonisten.

Das Buch entwickelte sich zum Bestseller und fand rasant auch über die Lesebühne hinaus seinen Weg. Mittlerweile wurde der Stoff für das Theater adaptiert, die Uraufführung des Bühnenstücks fand am Düsseldorfer Schauspielhaus statt. Die Rolle der Celina übernahm dort Schauspielerin Ludowika Held. Während die Romanfigur und ihr Bühnenpendant also wortwörtlich im Rampenlicht stehen, könnte es bei der echten Celina nicht gegensätzlicher sein. Sie hält sich konsequent aus der Öffentlichkeit heraus, ein öffentliches Social-Media-Profil existiert nicht. Wer mehr über die Frau an der Seite des Sportexperten erfahren möchte, findet nicht sonderlich viele Informationen. Kennengelernt haben sich Christoph und Celina in ihrer gemeinsamen Heimatstadt Solingen und sind seit mehr als zwölf Jahren ein Paar.

Öffentlich machte der Sportler die Beziehung im September 2014 – damals richtete er eine Liebeserklärung auf Instagram an seine Partnerin, die er zu diesem Zeitpunkt etwa ein Jahr kannte. Gemeinsame Auftritte waren daraufhin eher die Seltenheit: Im November 2014 zeigten sie sich bei der Premiere des Films "Die Mannschaft", 2017 bei der Verleihung der "1Live Krone". Am 23. Dezember 2019 heirateten sie standesamtlich und feierten anschließend im Solinger Restaurant Haus Müngsten im engsten Kreis von Familie und Freunden. Die Öffentlichkeit erfuhr davon eher beiläufig – auf Instagram präsentierte der Fußballer seinen aufgeklappten Laptop, auf dessen Hintergrund ein Hochzeitsfoto zu sehen war. Das Paar lebt heute in Mönchengladbach, Kinder haben die beiden nicht. Auch abseits der Liebesgeschichte mit Celina zeigt Christoph in seinem Roman eine Seite, die viele von ihm so nicht kannten. So erzählte er in der Talkshow "Kölner Treff", wie persönlich das Schreiben für ihn war.

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Getty Images Christoph Kramer im Mai 2014

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Instagram / chrikra23 Christoph Kramer und seine Ehefrau Celina im Urlaub, 2016

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Getty Images Christoph Kramer