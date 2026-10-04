"Plot Twist": Alessandra Riili ist verlobt und erwartet Baby

Gleich zwei freudige Nachrichten auf einmal: Alessandra Riili und ihr Partner Antonio haben sich verlobt – und erwarten zudem ihr erstes gemeinsames Kind. Die beiden ehemaligen Kandidaten der Show Bad Boyfriends machten die Neuigkeiten in einem gemeinsamen Video auf Instagram öffentlich. Darin ist das Paar an einem Steinstrand zu sehen: Antonio geht vor Alessandra auf die Knie und hält um ihre Hand an. In einer weiteren Sequenz folgt dann die nächste Überraschung: Antonio steht hinter seiner Partnerin und streichelt liebevoll ihren noch kleinen Babybauch. Dazu schreiben die beiden übersetzt: "Plot Twist: Wir heiraten... und bekommen ein Baby." Mit einem einzigen Clip machten sie damit sowohl ihre Verlobung als auch die Schwangerschaft öffentlich – eine doppelte Überraschung, mit der wohl nur wenige gerechnet hatten.

Dass die beiden freudigen Nachrichten in einem einzigen Video verkündet wurden, sorgte bei den Followern für Begeisterung. Unter dem Instagram-Beitrag sammelten sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Glückwünsche an das künftige Brautpaar und die werdenden Eltern. Auch einige Bekannte aus der Reality-Branche meldeten sich zu Wort. Nadja Grossmann schrieb etwa in der Kommentarspalte: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch euch beiden." Viele andere Nutzer zeigten sich ebenfalls erfreut von der Ankündigung: "Glückwunsch euch zwei, ihr schafft das, nur fest an die Liebe glauben. Jetzt bald werdet ihre eine kleine Familie." Weitere Details zu ihren Hochzeitsplänen oder zum errechneten Geburtstermin verrieten die beiden bislang nicht. Auch das Geschlecht ihres Babys ließen sie zunächst offen.

Besonders emotional fiel die Reaktion von Nasrin Rapp aus. Sie kennt Alessandra und Antonio noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei "Bad Boyfriends" und dürfte die Nachricht deshalb besonders persönlich aufgenommen haben. Unter dem Instagram-Beitrag des Paares hinterließ sie einen rührenden Kommentar: "Oh mein Gott! Ich habe Tränen in den Augen! Freue mich so, so sehr! Zweites 'Bad Boyfriends'-Baby." Der Grund für ihre Wortwahl: Nasrin selbst erwartet mit ihrem Partner Josh Stodel ebenfalls Nachwuchs. Damit gibt es nun gleich zwei Paare aus dem Umfeld der Realityshow, bei denen sich familiärer Nachwuchs ankündigt. Für Alessandra und Antonio beginnt nach ihrer gemeinsamen TV-Zeit nun ein neuer Lebensabschnitt – als verlobtes Paar und werdende Eltern.

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RTL / Markus Hertrich Antonio und Alessandra, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili und Antonio, Juli 2026

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Instagram / alessandra_riili Antonio und Alessandra Riili, Juli 2026