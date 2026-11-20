Auf Robert Pattinson (40) kommen schweißtreibende Zeiten zu: Seit dem 16. November steht fest, dass der Schauspieler der neue James Bond wird. Für seine künftigen Einsätze als Geheimagent erwartet ihn ein knallhartes körperliches Training, bei dem Simon Waterson eine zentrale Rolle übernehmen könnte. Der langjährige Fitnesstrainer der Bond-Filme bereitete bereits Pierce Brosnan (73) und Daniel Craig (58) auf ihre Auftritte als 007 vor und dürfte auch mit Robert intensive Einheiten aus schwerem Krafttraining, explosiven Sprüngen und Sandsackübungen absolvieren. Dieses Programm verfolgt ein klares Ziel: Der Brite muss in den Actionszenen sprinten, kämpfen und anspruchsvolle Stunts meistern – und das alles soll auf der Leinwand absolut glaubwürdig wirken.

Simon ist für Roberts Training bestens gewappnet: Er bringt selbst einen militärischen Hintergrund mit, betreute Pierce für dessen letzte zwei Bond-Filme und begleitete Daniel während seiner gesamten Ära als 007. Als Daniel 2006 die Rolle übernahm, habe es "eine klare Absicht" gegeben, "ihn imposanter und schockierender wirken zu lassen", erklärte der Coach im Interview mit Gentleman's Journal, wobei neben der Optik vor allem die funktionale Fitness zählte: "Er musste so aussehen, als ob er die Aufgabe bewältigen könnte, die er übernimmt." Sportwissenschaftler und Personaltrainer Markus Bremen würde Roberts Vorbereitung noch um kurze Sprints, kontrolliertes Abbremsen, schnelle Richtungswechsel sowie Zug- und Trageübungen ergänzen, wie er Bild verriet. Sollte Daniels muskulöse Statur als Vorbild dienen, müssten vor allem Schultern, Brust und Rücken gezielt aufgebaut werden, was laut dem Experten jedoch keineswegs zwingend ist.

Ganz bei null fängt Robert ohnehin nicht an, da er für seine Hauptrolle in Batman bereits ein intensives Programm aus Krafttraining, Boxeinheiten, Läufen und Sandsackworkouts absolvierte. Diese Actionerfahrung bildet laut Markus eine solide Grundlage für die künftigen Anforderungen als 007, auch wenn das Training nun noch stärker auf schnelle und explosive Bewegungsabläufe ausgerichtet werden müsste. Während als Fledermausheld vor allem physische Wucht gefragt war, kommt es beim Geheimagenten ebenso auf Tempo und Wendigkeit an. Wie Roberts Bond am Ende körperlich in Erscheinung tritt, bleibt spannend und hängt maßgeblich davon ab, wie die Regie die Figur anlegt – ob mit breiten Schultern wie sein Vorgänger Daniel oder mit einer deutlich schlankeren Athletik im Smoking.

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Getty Images Robert Pattinson während der Paris Fashion Week

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ActionPress Daniel Craig als James Bond in "Keine Zeit zu sterben"

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