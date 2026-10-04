Prinz William will seinem Bruder und Meghan die Titel nehmen

Prinz William (44) soll entschlossen sein, Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) ihre Titel als Herzog und Herzogin von Sussex zu nehmen. Wie ein Palastinsider gegenüber dem Moderator JJ Anisiobi von Daily Expresso behauptet, werde der Thronfolger so lange Druck auf seinen Vater, König Charles III. (77), ausüben, bis dieser diesem Schritt zustimmt. Anlass für Williams angeblichen Vorstoß soll ein Palaststatement sein, das nach der Rückkehr der Sussex-Familie nach Großbritannien auf Anweisung des Monarchen verfasst wurde. Darin wurden Harry und Meghan als Privatpersonen bezeichnet – und William soll maßgeblich daran beteiligt gewesen sein. Laut dem Insider könnte dies als Erfolg für den Prinzen von Wales gedeutet werden und ein möglicher Hinweis darauf sein, dass der König die Situation inzwischen ähnlich bewertet. Kommentator Mark Dolan rechnet eher nach Williams Thronbesteigung mit dem Titelentzug: "Ich glaube nicht, dass Charles ihnen die Titel entziehen wird. Ich glaube, William wird es tun, und es wird hässlich werden."

Dolan geht laut Daily Expresso davon aus, dass die Sussexes einen solchen Schritt öffentlich gegen den Buckingham-Palast verwenden würden, um ihre Rolle als Verstoßene zu betonen. Dennoch hält er den Titelentzug für notwendig: "Aber solange sie Herzog und Herzogin von Sussex sind, können sie so tun, als seien sie Royals, und das ist ein Problem für die Familie und ein Problem für die Monarchie." Das Verhältnis der Brüder gilt seit dem Rückzug von Harry und Meghan als arbeitende Royals im Jahr 2020 als schwer belastet – aktuell sollen Harry und William nicht miteinander sprechen. In seinen Memoiren "Reserve" schilderte der Herzog von Sussex unter anderem einen gemeinsamen Streit aus dem Jahr 2019: Sein Bruder William habe ihn damals am Kragen gepackt und auf einen Hundenapf gestoßen. Für zusätzliche Spannungen soll das aktuell erschienene Buch von Earl Spencer über dessen Schwester Prinzessin Diana (†36) gesorgt haben. Harry sei damit laut seinem Onkel "vollkommen einverstanden", während Thronfolger William wegen der darin erhobenen Vorwürfe gegen seinen Vater Charles Berichten zufolge "wütend" sei und die Veröffentlichung als Vertrauensbruch empfinde.

Zwischen Harry und seinem Vater König Charles hatte es zuletzt dagegen erste Annäherungsversuche gegeben. Anfang Juli besuchten der Herzog und seine Frau den König auf dessen Anwesen Highgrove und brachten auch seine Enkelkinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) mit. Für den Monarchen war es das erste persönliche Wiedersehen mit den Enkeln seit 2022. Das Treffen dauerte rund eineinhalb bis zwei Stunden und wurde von den Sussexes dem Mirror zufolge als ermutigend empfunden. Anschließend hofften sie auf weitere Begegnungen und womöglich auf eine schrittweise Rückkehr in die Nähe der Familie. Mittlerweile leben Harry und Meghan seit etwas mehr als einem Monat für unbestimmte Zeit in Großbritannien. Offen ist bislang, ob sie künftig steuerfinanzierten Personenschutz erhalten.

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Getty Images Prinz William, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018 in London

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

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Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2018