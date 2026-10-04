Prinzessin Kate verliert bei Terminen ständig ihre Tasche

Prinzessin Kate (44) hat bei einem offiziellen Termin in Pulborough eine kleine persönliche Schwäche verraten. Die Prinzessin von Wales besuchte am Mittwoch das Team von West Sussex Minibus, einer Initiative, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität Fahrten ermöglicht. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden holte Prinzessin Kate die 94-jährige Stella Drewett zu Hause ab. Während der Fahrt nahm die Royal neben Stella Platz und unterhielt sich mit ihr. Dabei kam auch zur Sprache, was der Prinzessin bei solchen Ausflügen offenbar regelmäßig passiert: Sie vergisst ihre Handtasche. Wie Hello! berichtet, machte Prinzessin Kate über die ständigen Erinnerungen ihres Umfelds selbst einen Scherz. "Alle laufen mir immer hinterher und rufen: 'Du hast deine Handtasche vergessen'", erzählte sie laut Berichten über den Besuch bei der Organisation.

Dabei ist die Handtasche offenbar nicht der einzige Gegenstand, den Kate gerne verlegt. Auch ihr Handy verliert die Prinzessin offenbar regelmäßig aus den Augen. Das berichtete Podcasterin Giovanna Fletcher (41), die die Royal bereits mehrfach interviewt hat, gegenüber The Times. "Sie erzählte mir, dass sie notorisch schlecht darin sei, auf ihr Handy aufzupassen. Sie verliert ihr Handy ständig. Alle ihre Weihnachtsgeschenke in jenem Jahr hatten damit zu tun, ihr Handy im Blick zu behalten. Bei allem ging es darum, dass sie ihr Handy nicht verliert", sagte Giovanna. Einen konkreten Grund für die kleinen Alltagspannen nannte Kate nicht. Dass ihr Smartphone schon einmal für sie zum Problem wurde, hatte die Ehefrau von Prinz William (44) bereits vor ihrer Krebserkrankung öffentlich erzählt.

Auch über die Folgen ihrer Krebserkrankung sprach Kate in der Vergangenheit offen. 2024 unterzog sie sich einer Chemotherapie, im Januar 2025 gab sie bekannt, in Remission zu sein. Bei einem Besuch beim Christie NHS Foundation Trust im Juni 2026 sprach die Prinzessin von Wales rückblickend über die Zeit der Behandlung und die Konzentrationsprobleme, die sie damals begleiteten. "Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich konnte weder lesen noch mich wirklich auf irgendetwas konzentrieren", sagte sie zu einem Patienten. Auch abseits solcher persönlichen Einblicke hält der royale Alltag einige Besonderheiten bereit: Selbst ein Gesellschaftsspiel wie Monopoly soll in der Königsfamilie nicht gern gesehen sein, weil die Partien früher zu hitzig wurden. Umso alltäglicher wirkt Kates Geständnis, dass sie bei ihren Terminen gelegentlich ihre Handtasche oder ihr Handy aus den Augen verliert.

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