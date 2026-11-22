Für Gary Barlow (55) ist Prinz William (44) offenbar ein royales Vorbild, wie es im Buche steht. Im Laufe seiner Karriere als Mitglied von Take That kreuzten sich die Wege des Popstars und des britischen Thronfolgers schätzungsweise 20-mal. Was der Sänger dabei über den Royal gelernt hat, verriet er laut GB News nun im Vorfeld der Earthshot-Prize-Gala im indischen Mumbai. Besonders beeindruckt zeigt sich Gary davon, wie viel Eigeninitiative der Prinz von Wales an den Tag legt. "Was man sich von einem Anführer wie ihm wünscht, ist jemand, der erscheint, sich einbringt und mit Leidenschaft bei der Sache ist", schwärmte der Musiker. Gemeinsam mit Howard Donald (58) und Mark Owen (54) sorgte Gary am Dienstagabend für die musikalische Unterhaltung der rund 5.000 geladenen Gäste.

Dass sich William ausgerechnet dem Schutz des Planeten verschrieben hat, kommt für Gary nicht von ungefähr. Schon König Charles III. (78) habe mit seinen Warnungen vor Mikroplastik in den Siebzigerjahren Weitsicht bewiesen, obwohl er seinerzeit kaum ernst genommen worden sei. "Es ist wunderbar, wenn Väter etwas weitergeben und die Kinder den Staffelstab übernehmen und es auf die nächste Stufe bringen", erklärte der Brite laut GB News. Auch an Williams Führungsqualitäten lässt er keinen Zweifel: "Wann immer ich bei etwas dabei war, an dem er beteiligt war, war er derjenige, der alle angeführt hat." Bei der mittlerweile sechsten Ausgabe des Umweltpreises schrieben die Musiker zudem ihre eigene Bandgeschichte: Ihr Indiendebüt feierten sie mit "Greatest Day" sowie einem Vorgeschmack auf ihre am Freitag erscheinende Platte "Dreamers".

Die Verbindungen zwischen der britischen Monarchie und der Boyband reichen bis in die Neunzigerjahre zurück. Beim "Concert of Hope" im Jahr 1993 machten die Sänger laut Hello! Bekanntschaft mit Prinzessin Diana (†36). Insbesondere ihr Bestreben, mithilfe ihrer Bekanntheit etwas zu bewirken, hinterließ bei Gary einen bleibenden Eindruck. Drei Jahrzehnte später trat die Gruppe anlässlich der Krönung von Charles auf Schloss Windsor auf: Während ihres Konzerts beobachteten die Künstler, wie die königlichen Zuschauer zu "Never Forget" ausgelassen ihre Arme in die Luft streckten. Doch auch abseits der Musik markiert der Aufenthalt in Mumbai einen Meilenstein. Erstmals seit 2023 absolviert William wieder eine Auslandsreise an der Seite von Prinzessin Kate (44), die nach ihrer Krebsdiagnose 2024 internationale Verpflichtungen zunächst zurückgestellt hatte.

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Getty Images Gary Barlow beim Special Screening von "Take That" in London, 2026

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate lächeln bei der Verleihung des Earthshot Prize in Mumbai

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