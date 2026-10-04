Kim Virginia und Nikola stoßen zum "Promi Big Brother"-Cast

Lange wurde spekuliert, jetzt ist die Katze aus dem Sack: Kim Virginia Grey (31) und ihr Ehemann Nikola Grey (30) vervollständigen den Cast von Promi Big Brother. Promiflash erfuhr exklusiv, dass das Realitypaar am Montag, den 5. Oktober 2026, in den Garten des großen Bruders einzieht und damit sein gemeinsames TV-Comeback feiert. Die Einzugsshow wird live auf SAT.1 übertragen. Besonders spannend: Die übrigen Kandidaten wurden bereits vorab im Promi-Hotel abgeschottet und wissen nichts davon, dass Kim Virginia und Nikola ebenfalls zu ihnen stoßen werden. Auch von den erst kürzlich bekannt gegebenen Überraschungsbewohnerinnen Anouschka Renzi (62) und Tessa Bergmeier (37) haben die Teilnehmer bislang keine Ahnung. Für das Ehepaar ist der Einzug zugleich die Rückkehr auf die Realitybühne: Seit ihrer gemeinsamen Teilnahme an Promis unter Palmen 2025 waren die beiden in keinem weiteren Format zu sehen.

Im Container warten bereits zahlreiche bekannte Gesichter auf das Paar. Zu den Mitbewohnern gehören unter anderem Axel Schulz (57), Nadja Benaissa (44), René Redo (57), Maurice Dziwak (28), Christian Lell (42) und Gia Georgina. Komplettiert wird die Runde von Gedeon Burkhard (57), Nina Bridney (23), Godfrey Egbon und Francesca Morgese. Wie die ersten Begegnungen und Reaktionen ausfallen, können die Zuschauer am Montag ab 20:15 Uhr live auf SAT.1 verfolgen. Durch die Liveshow führen wie gewohnt Marlene Lufen (55) und Jochen Schropp (47). Wer noch mehr vom Einzug sehen möchte, kann das Geschehen zusätzlich über Joyn im 24/7-Livestream verfolgen und die Bewohner rund um die Uhr beobachten. Damit dürfte auch jede erste Reaktion, jedes Flüstern und jeder überraschte Blick der ahnungslosen Kandidaten auf die Neuzugänge festgehalten werden.

Ganz aus dem Nichts kommt die Nachricht für aufmerksame Fans allerdings nicht. Vor rund acht Wochen hatte Kim Virginia auf Instagram bereits angedeutet, dass ihre Rückkehr ins Reality-TV bevorsteht. Auf die Frage eines Fans nach einem baldigen Comeback ließ sie eine Aussage fallen, die gewohnt wenig Bescheidenheit durchblicken ließ: "Ich habe mich extra zurückgehalten, damit andere auch mal ihren Moment haben, aber nicht mal mit Starthilfe packt's dieses Reality-Studentenfutter", schoss sie gegen die TV-Konkurrenz. Dann legte sie mit den Worten "Mama regelt bald" nach und versprach, dass ihr nächstes Projekt erneut überraschen werde. "Mit dem, was kommt, wird wie immer keiner rechnen. Queen of the Plot", kündigte sie selbstbewusst an und ließ ihre Fans gespannt zurück.

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Collage: Kim Virginia Grey und ihr Ehemann Nikola Grey, Promi-BB-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Kim Virginia Grey, Nikola Grey und Anouschka Renzi, Promi-BB-Teilnehmer 2026

Anzeige Anzeige

Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf