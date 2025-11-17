So vertraut sind sich "Sturm der Liebe"-Stars Antje & Sepp

Antje Hagen (87) und Sepp Schauer (76), bekannt als Hildegard und Alfons Sonnbichler aus der beliebten ARD-Telenovela Sturm der Liebe, feiern in der 4500. Folge der Serie die goldene Hochzeit ihrer Rollen – ein emotionales Jubiläum. Seit der allerersten Episode vor fast 20 Jahren verkörpern die beiden das Ehepaar und teilen fast jeden Arbeitstag miteinander. "Sepp hat mal gesagt, er verbringe mehr Zeit mit mir als mit seiner Frau", erzählt Antje lachend im Bild-Interview. Auch wenn sie privat selten Zeit miteinander verbringen, schätzen sich die beiden Schauspieler menschlich sehr.

Die Zusammenarbeit am Set ist für Antje und Sepp zur Routine und zugleich zu einem zweiten Zuhause geworden. Sepp beschreibt das Filmset als einen Ort, an dem er ebenso gerne ist wie in den eigenen vier Wänden. Trotz ihrer anfänglichen Unterschiede – Sepp war vor seiner Schauspielkarriere lange Zeit in der Gastronomie tätig, während Antje in den 1970er-Jahren durch Dieter Wedels (†82) Werke bekannt wurde – sind die beiden ein eingespieltes Team. "Es ist schön, dass wir durch unsere Rollen so zusammengefunden haben", erzählt Antje. Ein Konkurrenzdenken gibt es zwischen den beiden nicht, wie Sepp betont: "Wenn Antje eine bessere Pointe hat, wird die genommen."

Doch auch zwischen den harmonischen Momenten kommt es zu kleinen Meinungsverschiedenheiten. Besonders bei der Textarbeit fliegen ab und an die Fetzen, wenn Antje ihre Leidenschaft für Veränderungen auslebt. "Da kabbeln wir uns dann ein bisschen, finden eine Lösung und finden das dann beide toll", erklärt die Schauspielerin schmunzelnd. Diese lebendige Zusammenarbeit und ihr respektvoller Umgang miteinander machen den besonderen Zauber ihrer TV-Partnerschaft aus – eine Verbindung, die längst über das rein Berufliche hinausgeht und der Serie eine ganz besondere Authentizität verleiht.

ARD/Ann Paur Hildegard (Antje Hagen) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) von "Sturm der Liebe"

ARD/Ann Paur Antje Hagen und Sepp Schauer, "Sturm der Liebe"-Schauspieler

Imago Anthony Paul, Johanna Graen, Dirk Galuba,Gregory B. Waldis, Antje Hagen und Sepp Schauer, 2025.

