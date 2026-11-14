"Sturm der Liebe" macht Winterpause: Das steckt dahinter

Für die Fans von Sturm der Liebe heißt es bald Abschied nehmen – zumindest für eine Weile. Am 17. Dezember 2026 flimmert die letzte neue Folge des Jahres über die Bildschirme, danach geht die ARD-Telenovela in die Winterpause. Wie TV Spielfilm berichtet, bleibt der Fürstenhof über Weihnachten und den Jahreswechsel damit vorerst geschlossen. Wann die Serie wieder im Nachmittagsprogramm von Das Erste zu sehen sein wird, steht bislang noch nicht fest. Die Zuschauer müssen sich voraussichtlich mehrere Wochen gedulden, bis es neue Geschichten aus dem bayerischen Hotel gibt. Hinter der Unterbrechung stecken unter anderem anstehende Wintersportübertragungen und die Sparmaßnahmen des Senders. Sorgen um ein endgültiges Aus müssen sich die Zuschauer deshalb aber offenbar nicht machen: Die Zukunft von "Sturm der Liebe" ist den Angaben zufolge mindestens bis ins Jahr 2028 gesichert.

Schon am 18. Dezember wird der gewohnte Sendeplatz anderweitig genutzt. Zunächst übernimmt die "Sportschau live", an den darauffolgenden Tagen setzt Das Erste statt auf neue Episoden auf Wiederholungen verschiedener Spielfilme. Passend zur Jahreszeit stehen dabei vor allem festliche Produktionen auf dem Programm. Zu sehen sind unter anderem "Oh Tannenbaum", "Weihnachten … ohne mich, mein Schatz!", "Alle unter einer Tanne" und "Der Wunschzettel". Einen Anhaltspunkt, wie lange die Pause dauern könnte, liefert die vergangene Saison. Damals lief am 19. Dezember 2025 die letzte neue Folge vor der Unterbrechung. Am 12. Januar 2026 kehrte "Sturm der Liebe" schließlich mit frischen Geschichten zurück. Ob die aktuelle Winterpause einem ähnlichen Zeitplan folgt, steht allerdings noch nicht fest. Einen bestätigten Termin für das Wiedersehen mit den Bewohnern und Mitarbeitern des Fürstenhofs hat die ARD bisher nicht mitgeteilt.

Dass es zu der Programmpause kommt, hängt nicht nur mit dem Wintersport zusammen. Auch das verringerte Produktionsvolumen der ARD wirkt sich auf den Ausstrahlungsrhythmus der Serie aus. Früher wurden pro Jahr rund 220 bis 230 Folgen gedreht, inzwischen sind es nur noch etwa 170 bis 180 Episoden. Im klassischen Fernsehen schalten zudem weniger Menschen ein als noch vor einigen Jahren. In der ARD-Mediathek gehört "Sturm der Liebe" dagegen weiterhin zu den erfolgreichsten Formaten des Senders. Laut TV Spielfilm basiert die Zusage bis mindestens 2028 auf Angaben der ARD-Programmdirektion. Nach der letzten neuen Episode am 17. Dezember bleiben die Pforten des Fürstenhofs also zwar für eine Weile geschlossen – weitere Geschichten aus Bichl sind aber bereits grundsätzlich eingeplant.

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©ARD/WDR/Christof Arnold Roberto Capasso in der Rolle Sinan Ceylan bei "Sturm der Liebe"

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ARD/Saskia Pavek Fanny (Johanna Graen) und Marlon (Frederik Bott) in "Sturm der Liebe"

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