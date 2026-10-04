Silberne Mähne: Lisa Bonet begeistert ihre Fans in Paris

Lisa Bonet (58) hat sich bei der Paris Fashion Week mit einem seltenen öffentlichen Auftritt zurückgemeldet. In der französischen Hauptstadt besuchte die Schauspielerin die Modenschau des Modehauses Celine und zog dabei vor allem mit einem Detail die Blicke auf sich: ihrer offen getragenen Haarpracht. Die inzwischen silbernen Dreadlocks reichen der früheren "The Cosby Show"-Darstellerin mittlerweile bis zur Taille und stehen auf den Aufnahmen des Abends deutlich im Mittelpunkt. Fotos, die dem Hello! Magazin vorliegen, zeigen Lisas Auftritt. Für ihre Fans ist dieser Termin etwas Besonderes: In den vergangenen Jahren hatte sie sich schließlich weitgehend aus Hollywoods Rampenlicht zurückgezogen und nur wenige große Veranstaltungen besucht. Umso auffälliger fiel nun ihr modisches Comeback in Paris aus. Zu ihrer markanten Frisur kombinierte die Darstellerin einen fließenden Look in dunklen Tönen.

Ganz neu ist die Haarfarbe allerdings nicht – die Schauspielerin trägt ihre natürlichen Haare bereits seit Jahren offen zur Schau. Schon 2012 waren bei den Hamilton Behind the Camera Awards erste graue Ansätze zu erkennen. Damals kombinierte sie diese mit langen Locs und einer teilweise rasierten Frisur. In den Jahren danach wurde ihr Haar immer heller: Mal waren dunklere Locs zu sehen, mal ein Salz-und-Pfeffer-Look, der langsam Richtung Silber wanderte. Inzwischen wirkt die Mähne nahezu komplett grau – und das ganz ohne Kaschierversuche mit Farbe. Eines blieb über all die Jahre, Farbwechsel und Frisuren hinweg aber konstant: die beeindruckende Länge, die seit jeher zu ihrem Markenzeichen gehört. Auch wenn sie zwischenzeitlich mal kürzere Haare trug, waren sie meist eher lang gehalten.

Bekannt wurde Lisa als Denise Huxtable in "The Cosby Show". Ab 1987 verkörperte sie die Figur außerdem in der ersten Staffel des Spin-offs "A Different World". Durch das aktuelle Netflix-Revival der Serie ist das Interesse an Denise neu entfacht – ihre früheren Kollegen Jasmine Guy, Cree Summer und Darryl M. Bell brachten bereits eine mögliche Rückkehr der Schauspielerin ins Gespräch, bestätigt ist davon bislang nichts. Privat ist sie dreifache Mutter: Tochter Zoë Kravitz stammt aus der Ehe mit Musiker Lenny Kravitz (62), Tochter Lola und Sohn Nakoa-Wolf aus der Ehe mit Jason Momoa (47). Im Januar 2022 machten Lisa und Jason ihre Trennung publik, seit Juli 2024 ist die Scheidung rechtskräftig. "Die Liebe zwischen uns besteht fort und entwickelt sich auf die Weise weiter, auf die sie erkannt und gelebt werden möchte", hieß es damals in ihrem gemeinsamen Instagram-Statement. Familiäre Meilensteine begehen sie weiterhin zusammen: 2026 besuchten beide Lolas Highschool-Abschlussfeier.

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Getty Images Lisa Bonet bei der VIP-Premiere der Ausstellung "Amazonia" im California Science Center, Los Angeles, 19. Oktober 2022

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Getty Images Lisa Bonet und ihre Tochter Zoe Kravitz im Januar 2020

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Getty Images Lisa Bonet, Schauspieler