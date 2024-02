So sehr schätzt Lenny Kravitz seine Ex Lisa Bonet noch immer

Zwischen ihnen herrscht definitiv kein böses Blut! Lenny Kravitz (59) und Lisa Bonet (56) galten in den 1980ern als absolutes Traumpaar. Drei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Zoë Kravitz (35) trennten sich der Musiker und die Schauspielerin jedoch. Mittlerweile ist ihre Scheidung mehr als 30 Jahre her, doch noch immer pflegen die Ex-Eheleute ein sehr enges Verhältnis. Wie wichtig Lisa für Lenny ist, macht er nun mit rührenden Worten deutlich!

Im Interview mit People plaudert der 59-Jährige offen darüber, wie sehr ihn die Ehe mit Lisa geprägt habe: "Ich bin, wer ich bin, wegen unserer Erlebnisse, wegen allem, was ich war, allem, was sie war und allem, was zusammenkam." Dass sie heute eine so starke Bindung haben, habe lange gedauert, aber Lenny sei sehr dankbar dafür. "Die Liebe verlässt dich nicht, aber sie muss einen neuen Weg finden, um sich in ein neues Leben zu ergießen. [...] Sie ist ein Teil meines Lebens, der mein Herz, meine Seele und meinen Geist nie verlassen wird", macht der Rockstar deutlich.

Auch mit Lisas zweitem Mann Jason Momoa (44), von dem sie sich 2022 scheiden ließ, versteht sich Lenny super. "Ich liebe ihren Ehemann – er ist wie ein Bruder für mich – und ich liebe die Kinder", hatte der Sänger 2019 gegenüber USA Today geschwärmt. Auch heute haben die beiden noch ein gutes Verhältnis und feiern sogar zusammen.

Getty Images Lenny Kravitz, Musiker

Getty Images Zoë Kravitz, Lenny Kravitz und Lisa Bonet

Getty Images Jason Momoa und Lisa Bonet, 2020

