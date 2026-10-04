Christian Lell: Vom Bayern-Profi zum Promi-BB-Kandidaten

Vom Fußballplatz geht es für Christian Lell (42) bald in den berühmtesten Container Deutschlands: Der ehemalige Profifußballer gehört zum Cast der 14. Staffel von Promi Big Brother. Ab dem 5. Oktober 2026 stellt sich der gebürtige Münchner damit einer völlig neuen Herausforderung. Bekannt wurde er vor allem durch seine Zeit beim FC Bayern München, wo er die Jugendabteilung durchlief und 2003 sein Bundesligadebüt feierte. Nach weiteren Stationen im deutschen und spanischen Fußball beendete er 2016 seine aktive Laufbahn. Anschließend konzentrierte sich Christian auf seine Tätigkeit als Unternehmer und Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein und mentale Gesundheit. Nun wagt er sich erstmals in ein Reality-TV-Format und lässt sich dabei rund um die Uhr von Kameras begleiten. Promiflash blickt auf seine bisherigen Stationen zurück.

Seine erfolgreichste Zeit als Fußballer verbrachte Christian beim FC Bayern. Insgesamt 98 Pflichtspiele bestritt der Verteidiger für den Klub aus seiner Heimatstadt und durfte dabei zweimal das Double feiern: 2008 und 2010 holte er mit den Münchnern sowohl die deutsche Meisterschaft als auch den DFB-Pokal. Später stand er außerdem für den 1. FC Köln und Hertha BSC auf dem Platz. Bei UD Levante setzte er seine Karriere in Spanien fort und traf dort auf Gegner, von denen andere nur träumen: Unter anderem stand er Lionel Messi (39) und Cristiano Ronaldo (41) auf dem Platz gegenüber. Hinter der sportlichen Laufbahn liegen jedoch auch schwierige persönliche Erfahrungen. Christian sprach im Podcast "TOMorrow – der Business & Style Podcast" über seine Kindheit und beschrieb sie als "sehr gewaltbehaftet" und von "Alkohol geprägt". 2014 musste er zudem den Tod seiner Schwester Marie-Therese verkraften. Sie litt an Mukoviszidose und starb im Alter von 27 Jahren. 2015 erklärte Christian gegenüber SPORT1: "Nach dem Tod meiner Schwester brauchte ich eine Auszeit."

Auch psychisch hinterließen die Erfahrungen bei dem ehemaligen Bundesligaspieler Spuren. Christian berichtete öffentlich über Depressionen und persönliche Krisen. In einem Gespräch mit Welt TV im September 2025 erklärte er, dass sich seine Erfahrungen "aufsummiert" und schließlich "in der Depression gemündet" hätten. Privat war Christian zuletzt in einer Beziehung mit dem Ex-GNTM-Model Parishee Tawakolian. Gegenüber der Münchner Abendzeitung bestätigte der 42-Jährige jedoch vor seinem Einzug: "Ja, ich gehe als Single rein." Aus seiner damaligen Beziehung mit Daniela Aumeier hat er eine Tochter namens Julie. Bei "Promi Big Brother" warten nun ganz neue Herausforderungen auf ihn: Gemeinsam mit weiteren prominenten Bewohnerinnen und Bewohnern zieht er in den Garten des großen Bruders ein. Wie Christian mit dem ungewohnten Alltag unter ständiger Kamerabeobachtung zurechtkommt, wird sich dann zeigen.

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Joyn / Marc Rehbeck Christian Lell, Promi-BB-Kandidat 2026

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Arroyo Moreno/Getty Images Christian Lell im Trikot von Levante UD

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Imago Christian Lell bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena, Leverkusen, 06.06.2026

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