So lebt Ralph Herforth mit seiner sechsköpfigen Familie

Ralph Herforth (66) lebt mit seiner Ehefrau Zora Holt und vier Kindern in einer sechsköpfigen Patchworkfamilie. Seine Söhne Marlon und Malik Jonas stammen aus einer früheren Beziehung, mit Zora bekam er 2011 Sohn Levin und im August 2013 Tochter Mascha Marie. Der Weg zum gemeinsamen Glück war allerdings nicht gerade einfach: Erst nach mehreren Trennungen und Versöhnungen fanden die beiden dauerhaft zusammen und heirateten 2011. Gegenüber der Berliner Morgenpost schwärmte Ralph von seiner Partnerin: "Zora ist die Liebe meines Lebens und ich bin sehr glücklich, dass wir wieder ein Paar sind." Gewohnt wird gleich doppelt – in Berlin und in einem Haus am Gudelacksee im brandenburgischen Lindow. Für tierische Verstärkung sorgt außerdem eine Beagle-Hündin.

Ralph und Zora teilen nicht nur ihr Privatleben, sondern sind auch beruflich eng miteinander verbunden. Zora startete ihre Karriere als Schauspielerin und stand unter anderem für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sowie "Wilde Engel" vor der Kamera. Inzwischen arbeitet sie jedoch hauptsächlich als Drehbuchautorin. Dabei war sie auch an der ZDF-Krimireihe "Unter anderen Umständen" beteiligt, in der ihr Mann seit vielen Jahren als Matthias Hamm zu sehen ist. Wie viel ihm die Arbeit seiner Frau bedeutet, machte Ralph gegenüber der Berliner Morgenpost deutlich: "Ich schätze ihr ganzes Sein – ihre Intelligenz, ihre Toleranz, ihr analytisches Denken. Sie hat ein klares Menschenbild und kann sich sehr gut in Menschen einfühlen. Sie schreibt tolle Drehbücher, ich bin sehr stolz auf sie." Bekannt ist der Schauspieler zudem aus dem Tatort und internationalen Produktionen wie "Æon Flux". Nebenbei ist er auch im Immobiliengeschäft tätig.

Das Leben mit Zora und den vier Kindern bildet für Ralph einen wichtigen privaten Gegenpol zu seiner Arbeit vor der Kamera. Dieser familiäre Rückhalt begleitet ihn auch in einer schweren gesundheitlichen Zeit. Bei dem Schauspieler wurde 2024 ein Glioblastom diagnostiziert. Dabei handelt es sich um einen aggressiven Hirntumor. Zu seiner Behandlung gehörten mehrere Operationen, eine Strahlen- und Chemotherapie sowie eine individuell auf ihn abgestimmte Immuntherapie. Seine Arbeit gab Ralph dabei nicht auf: Trotz der Erkrankung stand er weiterhin für neue Folgen von "Unter anderen Umständen" vor der Kamera und blieb damit der Krimireihe treu.

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Getty Images Schauspieler Ralph Herforth

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Getty Images Ralph Herforth und Zora Holt beim Bavaria-Empfang des Filmfest München 2009

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Ralph Herforth auf eienr Premiere