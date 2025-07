"Bisschen zu dumm": Christoph Kramer über seinen IQ

Christoph Kramer (34), Fußball-Weltmeister von 2014 und ZDF-Experte, hat in der ARD-Sendung "Inas Nacht" ein überraschendes Geständnis gemacht. Er erzählte Moderatorin Ina Müller (60) von seinen Problemen in der Schulzeit und seiner Abiturprüfung, bei der er gleich 17 Mal die Toilette aufgesucht habe – nicht etwa aus Nervosität, sondern um auf einem Spickzettel in seinem vor der Tür geparkten Auto nachzulesen. "Das war schon kleinkriminell und sehr riskant", erklärte Christoph scherzhaft und fügte hinzu, dass er "vielleicht einfach ein bisschen zu dumm" gewesen sei. Im Verlauf des Gesprächs offenbarte er dann auch: "Ich habe einen IQ von 91. Das ist echt nicht gut."

Um sicherzugehen, hat Christoph den Test gleich dreimal gemacht, doch das Ergebnis blieb konstant. "Ich finde es jetzt eine lustige Geschichte, aber die ersten zwei, drei Tage waren schon ein Schock", gab der ehemalige Bundesliga-Star zu. Gleichzeitig kündigte er an, demnächst einen neuen IQ-Test zu machen. "Ich bin ja jetzt auch Schriftsteller und hoffe, dass ich irgendwann an der 100 kratzen kann", meinte Christoph augenzwinkernd. In seiner Karriere stand der Intelligenztest dem Erfolg jedenfalls nicht im Weg: Auch wenn er mit seinem IQ von 91 knapp unter dem Durchschnittswert von 100 liegt, bestritt er mit Gladbach fast 300 Pflichtspiele und krönte sich 2014 in Brasilien zum Weltmeister.

Neben seiner Fußball- und TV-Karriere hat Christoph mit dem Schreiben eine weitere Leidenschaft entdeckt. Vor Kurzem veröffentlichte er seinen ersten Roman mit dem Titel "Das Leben fing im Sommer an", der viele Parallelen zu seiner Jugend aufweist. Bereits im Alter von 13 Jahren begann der Solinger, Tagebuch zu führen, was ihm beim Schreiben seines Debütwerks half. Schreiben sei für ihn "eine Art Meditation", verriet Christoph im "Kölner Treff".

Anzeige Anzeige

Getty Images Fußballspieler und EM-Experte Christoph Kramer

Anzeige Anzeige

NDR / Morris Mac Matzen Christoph Kramer und Ina Müller bei "Inas Nacht"

Anzeige Anzeige

Getty Images Christoph Kramer