Christoph Kramer schreibt schon seit seiner Jugend Tagebuch

Christoph Kramer (34) hat keine Angst, sich von seiner verletzlichen Seite zu zeigen. Der Ex-Fußballstar veröffentlichte vor Kurzem mit "Das Leben fing im Sommer an" seinen Debütroman – eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, die seiner eigenen Biografie ganz schön ähnelt. Der Protagonist heißt sogar Chris Kramer und erlebt im Laufe des Buches die erste Liebe und Höhen und Tiefen in der Jugendmannschaft von Bayer Leverkusen. Christoph selbst führt seit seinem 13. Lebensjahr Tagebuch, was ihm beim Schreiben weitergeholfen hat, wie er im "Kölner Treff" erzählt. "Schreiben ist für mich so eine Art Meditation", beschreibt er.

Einige seiner Gedanken von damals hat Christoph in dem Werk wiederverwertet – so auch seine Selbstzweifel aus Teenager-Zeiten. "Ich habe keine Probleme, über meine Gefühle zu sprechen", betont er. Dass sein Buch nun endlich auf dem Markt ist, freut den ehemaligen Borussia-Mönchengladbach-Spieler sehr. In seiner Stammbuchhandlung in Düsseldorf habe ihm die Darbietung seines Werkes allerdings noch nicht gefallen. "Da habe ich erst mal ein bisschen umgeräumt", grinst Christoph.

Im vergangenen Jahr schied Christoph endgültig aus dem Profisport aus und widmet sich seither anderen Projekten, wie zum Beispiel seinem Dasein als Autor oder seiner Tätigkeit als Experte beim ZDF. Der Absprung sei ihm damals nicht leichtgefallen. "Ich habe es so geliebt, beim Fußball, das Training, irgendeine Kacke zu labern mit irgendwelchen Menschen. Ich habe es geliebt, jeden Tag meine Sprüche zu kloppen", erzählt der 34-Jährige und fügt hinzu: "So eine Fußballkabine hat eine ganz krasse Leichtigkeit." Mittlerweile scheint er seine Nische jedoch gefunden zu haben.

Getty Images Christoph Kramer verabschiedet sich im Borussia-Park im August 2024

Getty Images Christoph Kramer

