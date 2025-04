Multitalent Christoph Kramer: Buch kommt in Kino und Theater

Christoph Kramer, ehemaliger Fußballstar von Borussia Mönchengladbach und Weltmeister von 2014, schlüpft nach seiner aktiven Karriere in eine völlig neue Rolle: Der 32-Jährige hat mit seinem ersten Roman "Das Leben fing im Sommer an" auf Anhieb Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste erreicht. Bei einer Lesung im Borussia-Park gab der frühere Mittelfeldspieler nun spannende Einblicke in seine Zukunftspläne: Sein Buch wird nicht nur verfilmt, sondern auch im Düsseldorfer Schauspielhaus inszeniert. Christoph wird dabei nicht nur als Co-Regisseur tätig sein, sondern hat für die Verfilmung sogar den Titelsong geschrieben – mit dem ehrgeizigen Ziel, "unbedingt eine Goldene Schallplatte" zu gewinnen.

Der Weg vom Profifußballer zum Bestsellerautor begann für den Ex-Gladbach-Star nach dem Ende seines Vertrages im Jahr 2024. Eigentlich hatte er Angst, nach dem Abschied aus der Mannschaft in ein emotionales Loch zu fallen: "Es war für mich immer etwas absolut Einzigartiges, täglich in der Kabine mit echten Freunden zusammen zu sein", verriet Christoph, "ich hatte totale Angst, danach in ein Loch zu stürzen." Doch statt sich dieser Leere hinzugeben, begann er, alte Tagebücher auszuwerten und die Geschichten niederzuschreiben, die er 2006 selbst erlebt hatte. Mit anonymen Leseproben überzeugte er gleich mehrere Verlage davon, sein Buch zu veröffentlichen. Überrascht vom Erfolg seines Debütromans scherzte Christoph während der Lesung im Borussia-Park: "Schriftsteller hört sich schon mal geiler an als Arbeitsloser und Arbeitssuchender."

Für Christoph läuft es derzeit einfach rund: Als wäre das Mitwirken an der Verfilmung und Inszenierung seines Erstlingswerks nicht schon aufwändig genug, so schreibt Christoph derzeit bereits an seinem zweiten Roman. Nebenbei baut sich der vielseitige Sportler seine Trainerlizenz auf und ist gefragter TV-Experte bei diversen Sportveranstaltungen. Den Rasen betritt er mittlerweile nur noch in der Freizeitliga Baller League.

Getty Images Christoph Kramer im Mai 2014

Getty Images Christoph Kramer, Fußballer

