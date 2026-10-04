"Spider-Man"-Star Andrew Garfield fürchtet das Vatersein

Andrew Garfield (43) hat einen sehr privaten Einblick in sein Inneres gegeben: Im Podcast "Good Hang" von Amy Poehler (55) sprach der Filmstar über ein Thema, das ihn offenbar seit Langem beschäftigt: die Vorstellung, eines Tages Vater zu sein. Nachwuchs hat der Hollywoodstar bislang nicht, eine eigene Familie wünscht er sich aber durchaus. Genau diese Aussicht versetzt ihn allerdings auch in Aufruhr. "Weißt du, wovor ich wirklich Angst habe? Vater zu sein. Das macht mir eine Scheißangst. Es macht mir so große Angst", gestand der "The Amazing Spider-Man"-Darsteller in der Folge.

Schon der bloße Gedanke daran rührt ihn zu Tränen, wie er weiter erklärte: "Ich meine, das wäre wahrscheinlich das Größte und Wichtigste, was ich jemals tun werde. Und ich weiß, dass das stimmt. Wenn ich daran denke, könnte ich weinen." Die enorme Verantwortung, die mit einem Kind einhergeht, löst bei ihm offensichtlich große Gefühle aus. Seine Gastgeberin reagierte prompt und versuchte, ihm die Sorgen zu nehmen. "Du wirst so großartig sein! Mach dir deswegen überhaupt keine Sorgen!", versicherte Amy ihrem Gast in "Good Hang".

Schon früher hatte Andrew verraten, dass er sich eine Familie wünscht. Vor einiger Zeit sprach er im Podcast "SmartLess" ungewohnt offen darüber, dass ihn das Thema beschäftigt. "Ich bin 42 und kinderlos, und ich bin nicht ganz stolz darauf. Also, ich würde sehr, sehr gerne Kinder haben. Ich würde gerne eine Familie gründen", sagte er dort. Konkrete Pläne ließ er damals aber offen.

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Getty Images Andrew Garfield bei der Premiere von "The Uprising" 2026

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Getty Images Bei der Premiere in New York: Andrew Garfield bei der Special Screening von "The Magic Faraway Tree"

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Getty Images Andrew Garfield im April 2025