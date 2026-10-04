Wegen Kate Winslet? Ellen Pompeo wurde aus Film geschnitten

Ellen Pompeo (56) hätte eigentlich in einem der großen Kultfilme der 2000er mitspielen sollen – doch von ihrem Auftritt ist am Ende nichts übrig geblieben. Bei einem Storytellers-Event des Tribeca Festivals sprach die Schauspielerin mit Katie Couric (69) darüber, dass sie in dem romantischen Science-Fiction-Drama "Vergiss mein nicht!" an der Seite von Jim Carrey (64) und Kate Winslet (50) zu sehen sein sollte. In dem 2004 erschienenen Film spielte sie die Nebenrolle Naomi, die Fast-Ex-Freundin von Jims Figur Joel. Ihre Szenen wurden jedoch in der Postproduktion vollständig gestrichen. Für das überraschende Aus hatte Ellen eine scherzhafte Erklärung parat, wie das Magazin People berichtet. "Ich wurde komplett herausgeschnitten, komplett herausgeschnitten, weil Kate Winslet in dem Film ist. Natürlich – wenn man Kate Winslet hat, braucht man mich definitiv nicht", erklärte sie.

Ganz verschwunden sind die Aufnahmen von Ellen allerdings nicht: Einige der gestrichenen Szenen sind noch im Netz zu finden. In einer davon sitzt Naomi mit Joel beim Essen im Freien, woraufhin er eine Beziehungspause vorschlägt. Sie wirft ihm daraufhin vor, eine andere Frau kennengelernt zu haben, und stürmt davon. Eine weitere Sequenz zeigt, wie Joel sich vor einem Abendessen von ihr verabschiedet, während Naomi zu Hause bleibt, um zu arbeiten. Gegenüber Vanity Fair nannte Jim noch einen möglicherweise ernsteren Hintergrund für die Besetzung: Regisseur Michel Gondry (63) habe Ellen ausgewählt, weil sie Jims damaliger Ex-Partnerin Renée Zellweger (57) ähnlich gesehen habe. Michel habe dadurch echte Emotionen und eine glaubwürdige Verbindung vor der Kamera erzeugen wollen. "Wir hatten tatsächlich eine wirklich gute Chemie. Es war seltsam. Es war fast zu viel. Wäre das im Film gewesen, hätte es mit [Clementine] konkurriert", schilderte der Schauspieler. Dabei handelte es sich allerdings lediglich um Jims Vermutung – einen offiziell bestätigten Grund für das Herausschneiden der Szenen gibt es nicht.

Die Ähnlichkeit von Ellen mit Renée habe ihn damals emotional getroffen, erinnerte sich Jim weiter: "Ich war ziemlich verletzt. Michel mag echte Gefühle in der Szene und echte Chemie, also engagierte er Ellen Pompeo, die eine wunderbare Schauspielerin ist. Aber sie erinnerte mich vollkommen an Renée. Sie sah ihr ähnlich. Und ich sagte: Mistkerl! Und am Ende ist sie nicht einmal im Film." In "Vergiss mein nicht!" verkörpert Kate die Figur Clementine, die ihre Erinnerungen an die gescheiterte Beziehung mit Joel durch ein medizinisches Verfahren löschen lässt. Daraufhin entscheidet sich auch Joel für diesen Schritt. Für Ellen war der Film einer von mehreren kleineren Leinwandauftritten vor ihrem Durchbruch mit Grey's Anatomy: Bereits 2002 war sie in "Catch Me If You Can" zu sehen, ein Jahr später folgte "Old School".

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ellen Pompeo und Kate Winslet

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Desiree Navarro/Getty Images Michel Gondry, Regisseur

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Getty Images Jim Carrey und Renée Zellweger, November 2000