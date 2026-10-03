Selfie aus dem Krankenhaus: Emmy Russ erntet heftige Kritik

Emmy Russ (27) gibt ihren Fans derzeit Rätsel auf. Die Reality-Bekanntheit teilte mehrere Selfies, die offenbar in einem Krankenhaus entstanden sind. Aufgenommen hat sie die Bilder augenscheinlich selbst. In ihrer Instagram-Story kündigte sie zudem an, am Sonntag sehr private Neuigkeiten mit ihrer Community teilen zu wollen. Worum es dabei genau geht, ließ sie bislang offen. Auch der Grund für ihren Klinikaufenthalt ist bisher nicht bekannt. Die mysteriösen Aufnahmen blieben nicht lange ohne Reaktionen. Unter einem Beitrag von Promiflash meldeten sich zahlreiche User zu Wort, von denen einige die Inszenierung der Fotos infrage stellten. Mehrere Kommentatoren warfen der Hamburgerin vor, mit dem Krankenhausselfie vor allem Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu wollen. Statt Mitgefühl gab es in der Kommentarspalte daher auch Spott und Kritik.

"Eine der schlimmsten Auswürfe des 'Reality'-TV", schrieb etwa ein User. Ein anderer kommentierte schlicht "Sendezeit". Auch die Aufnahme selbst sorgte für Diskussionen. "Wie gestellt das Bild ist" und "Da muss sich jemand mal wieder ins Gespräch bringen", hieß es unter anderem. Emmy ließ die Vorwürfe jedoch nicht auf sich sitzen und reagierte in ihrer Instagram-Story. "Es ist erschreckend zu sehen, wie viele Menschen sich lustig machen, auch darüber, dass ich das Foto selber gemacht habe. Dass es mir nicht so schlecht gehen kann", schrieb sie. Den Einwand, dass es ihr wegen des selbst aufgenommenen Fotos offenbar nicht schlecht genug gehen könne, konterte sie direkt: "WO sage ich, dass es mir so schlecht geht, dass ich nicht mal ein Foto machen kann? Merkste selbst, hm? Tut mir leid, dass ich noch den Arm heben kann."

Auch die Art, wie sie auf dem Foto posiert, sei ihrer Meinung nach kein Grund für Spekulationen. "Gucke ich beim Foto weg, heißt es 'Omg, sie tut so, als ob sie schläft' (hä?). Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte in die Kamera geguckt und gelächelt, was ich mir dann hätte anhören können", erklärte Emmy weiter. Die Temptation Island VIP-Bekanntheit macht damit deutlich, dass sie sich von der Kritik an dem Krankenhausfoto nicht verunsichern lassen möchte. Emmy ist neben ihren Auftritten im Reality-TV auch als Model und in den sozialen Medien aktiv. Dort gibt sie ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben und spricht offen über persönliche Themen. Was genau hinter ihrem Krankenhausaufenthalt steckt und welche Neuigkeiten Emmy am Sonntag verkünden will, bleibt vorerst offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ postet ein Selfie aus dem Krankenhausbett.

Anzeige