Daran muss Prinzessin Kate ihre drei Kinder ständig erinnern

Auch im Hause Wales scheint der Familienalltag ganz gewöhnliche Herausforderungen bereitzuhalten: Prinzessin Kate (44) muss ihre drei Kinder, Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) offenbar immer wieder daran erinnern, sich im Auto anzuschnallen. Den persönlichen Einblick gab die Prinzessin laut The Times bei einem Termin in Pulborough in der südenglischen Grafschaft West Sussex. Dort begleitete sie einen ehrenamtlich betriebenen Minibusservice und fuhr gemeinsam mit der 94-jährigen Stella Drewett zu einem Mittagessen im örtlichen Gemeindezentrum. Als Kate ihre Sitznachbarin auf den Sicherheitsgurt hinwies, zog sie prompt den Vergleich zu ihrem Nachwuchs. "Ich muss meine Kinder auch daran erinnern, sich anzuschnallen", sagte die dreifache Mutter dem Bericht zufolge. Der Fahrdienst bringt vor allem ältere Menschen zu gemeinsamen Aktivitäten und soll so der Einsamkeit entgegenwirken, wie RTL berichtet.

Beim anschließenden Mittagessen plauderte Kate weiter aus dem Familienalltag und verriet, dass sie auch in der Küche gern selbst mit anpackt. "Ich liebe es, abzuwaschen. Wirklich", erzählte sie laut The Times ihren Gesprächspartnern. Dabei ist sie allerdings nicht allein: Auch Prinz William (44) hat beim Geschirr eine feste Aufgabe. "Er trocknet ab. Wir sind ein gutes Team. Und wir beziehen die Kinder mit ein", schilderte die Prinzessin von Wales, wie RTL berichtet. Beim Abwasch packt offenbar die ganze Familie mit an: Während Kate spült und William abtrocknet, helfen auch George, Charlotte und Louis mit. Auch bei ihrem Termin in Pulborough zeigte sich Kate ungezwungen und volksnah. Sie nahm sich Zeit für persönliche Gespräche und tauschte sich ausführlich mit den Besucherinnen und Besuchern des Gemeindezentrums aus.

Ein weiterer Moment sorgte beim Mittagessen für Schmunzeln: Die 75-jährige Lynda Jones vermutete, dass die Prinzessin wohl keine Chips esse – doch Kate widersprach umgehend. "Doch. Ich liebe gesalzene", stellte sie laut The Times klar. Lynda berichtete nach der Begegnung zudem, Kate habe erzählt, dass sie gesalzene Chips sogar selbst einkaufe. Ihr Fazit nach dem Treffen fiel entsprechend positiv aus: Sie beschrieb die Prinzessin als "sehr natürlich". Kates drei Kinder sind mittlerweile 13, elf und acht Jahre alt. Trotz ihres besonderen Aufwachsens im britischen Königshaus gehören für George, Charlotte und Louis offenbar auch Erinnerungen an den Sicherheitsgurt und gemeinsame Pflichten im Haushalt zum Familienalltag.

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Getty Images Prinzessin Kate besucht das Royal Marsden Hospital in London

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Getty Images Bei Wimbledon: Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte auf dem Weg zum Center Court

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026