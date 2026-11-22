Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) sind derzeit gemeinsam in Indien unterwegs. Drei Tage dauert die Reise des Thronfolgerpaares. Es ist ihr erster großer gemeinsamer Auslandseinsatz seit der Hochzeit des jordanischen Kronprinzen Al Hussein bin Abdullah II. im Jahr 2023. Im Vergleich zu König Charles III. (78) und Königin Camilla (79) fällt das Programm der beiden deutlich schlanker aus. Der Monarch und seine Frau waren erst vor zwei Wochen neun Tage lang in der Karibik unterwegs. Auf den Bahamas, in Guyana sowie in Antigua und Barbuda nahm Charles teilweise bis zu neun Termine am Tag wahr. William und Kate absolvieren in Indien durchschnittlich drei offizielle Termine pro Tag. Die vergleichsweise kurze Reisedauer ist jedoch keineswegs auf mangelnden Arbeitseifer zurückzuführen, wie Express.co.uk berichtet. Vielmehr möchten die beiden ihre royalen Verpflichtungen mit dem Familienleben und den Bedürfnissen ihrer drei Kinder vereinbaren.

Für Kate ist die Indienreise ein wichtiger Schritt zurück auf das internationale Parkett. Von einem kurzen Abstecher nach Italien im Mai abgesehen, hatte sie seit der Verleihung des Earthshot Prize im Dezember 2022 in Boston keine Fernreise mehr für royale Pflichten angetreten. Zum Auftakt in Mumbai zeigte sich das Paar ausgesprochen nahbar: William und Kate griffen in einer engen Straße des Geschäftsviertels zum Cricketschläger und fuhren anschließend mit der Metro. Im Mittelpunkt der Reise steht Williams Umweltpreis Earthshot Prize. Internationale Reisen wird es auch künftig geben, allerdings dürften diese kürzer ausfallen und sorgfältig geplant sein, so Express.co.uk. Williams Besuche in Estland und Saudi-Arabien gelten bereits als Beispiele für diese Form royaler Auslandsreisen.

Zu Hause hat sich bei den Royals zuletzt einiges verändert: Prinz George (13) lebt inzwischen als Internatsschüler in Eton. Seine Geschwister Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) wohnen hingegen weiterhin bei ihren Eltern. Trotz ihrer zahlreichen royalen Verpflichtungen wollen William und Kate im Alltag ihrer Kinder präsent bleiben. Sie übernehmen selbst das Bringen und Abholen von der Schule und nehmen sich Zeit, ihre Kinder zu Freizeitaktivitäten wie Gymnastik, Fußball oder Tennis zu begleiten. Auch gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie haben für William und Kate einen hohen Stellenwert. Termine im Ausland werden deshalb um Schulzeiten, Prüfungen und andere wichtige Phasen im Jahr herum organisiert.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William lächeln bei der ersten Verleihung der Children's Earthshot Awards in Mumbai

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Imago König Charles III. und Königin Camilla in Antigua und Barbuda, November 2026

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