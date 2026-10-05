Diese WWM-Kandidatin amüsiert nicht nur Günther Jauch

Bei Wer wird Millionär? sitzt Günther Jauch (70) regelmäßig Kandidaten gegenüber, die ihn fordern – doch Maya Upmann treibt den Moderator in der "3-Millionen-Euro-Woche der Generationen" bei RTL besonders weit. Die 18-jährige Studentin aus der Nähe von München stolpert bereits über die 1.000-Euro-Frage. Gesucht ist das Land, bei dem die weibliche Einwohnerbezeichnung – anders als die männliche – einen Umlaut benötigt. Statt auf "Französinnen" zu kommen, grübelt Maya lange über "Bulgarierinnen" und wundert sich, als Günther Jauch erklärt, dass es diese nicht gibt: "Wieso? Sind die da alle männlich?" Im Studio sorgt die Nachfrage für Gelächter. Erst mit kräftiger Unterstützung des Quizmasters entscheidet sie sich schließlich für Frankreich. Als die Kandidatin anschließend weiter herumnörgelt, reicht es dem sichtlich genervten Moderator: "Jetzt schnauzen Sie mich hier nicht so an!", fordert er klar.

Auch die mitgereiste Mutter von Maya wird in die skurrile Szene hineingezogen. "Wenn Sie mir jetzt sagen, dass Sie nie weiter als bis in den Bayerischen Wald gefahren sind, ist das in Ordnung hier", scherzt Günther mit dem Publikum. Die Mutter betont allerdings, dass ihre Tochter bereits durch die ganze Welt gereist sei – woraufhin Maya empört antwortet: "Jetzt fall mir nicht in den Rücken!" Die Kandidatin gibt zu, sich für ihre Wissenslücke zu schämen, und bittet um Stift und Papier. Der Moderator kann nicht nachvollziehen, wie ihr das bei der eindeutig formulierten Frage weiterhelfen soll, hilft ihr am Ende aber doch, die richtige Antwort zu finden. Danach läuft es für die Abiturientin mit einem Schnitt von 1,7 nicht besser: Trotz mehrerer Joker scheitert sie an der 16.000-Euro-Frage, fällt auf 500 Euro zurück und verpasst das Finale. Den geliehenen Stift darf sie behalten – meistbietend zu Geld machen, will sie diesen daraufhin. Günther verabschiedet sie mit den Worten: "Toi, toi, toi".

Der Moderator zieht ein amüsiertes Fazit und nennt Maya "eine der unterhaltsamsten Kandidatinnen in der Geschichte von 'Wer wird Millionär?'". Zum Abschied macht er ihr sogar Mut: "Wir werden mit Sicherheit von Ihnen noch einmal hören." In der Spezialwoche treten an drei Vorrundenabenden unterschiedliche Altersgruppen gegeneinander an. Den Beginn machen acht gerade erst volljährig gewordene Kandidaten. Wer mindestens 16.000 Euro erspielt und sich in seiner Altersrunde durchsetzt, zieht gegen Ende der Woche ins Finale. Dort geht es für die erfolgreichen Quizspieler um bis zu drei Millionen Euro. Diese Summe hat bisher allerdings noch niemand abgeräumt. Den Bestwert hält Anja Beyer, die bei der ersten Ausgabe im Jahr 2022 insgesamt 290.000 Euro erspielte. Die "3-Millionen-Euro-Woche" läuft aktuell vom 5. bis 8. Oktober jeweils um 20:15 Uhr bei RTL.

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Imago Maya Upmann, Gesamtsiegerin des Bayerischen Jugendpreises 2024, im Presseclub München

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026