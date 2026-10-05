Jim Carrey trennt sich von Maui-Villa für 35 Millionen

Jim Carrey (64) trennt sich von seinem luxuriösen Anwesen auf Maui. Für 35 Millionen Dollar – umgerechnet 30 Millionen Euro – steht die Villa direkt am Keawakapu Beach zum Verkauf. Wie TMZ berichtet, erstreckt sich das Grundstück laut Immobilienanzeige über knapp 0,4 Hektar. Das 2002 errichtete Haupthaus bietet auf mehr als 370 Quadratmetern Wohnfläche drei Schlafzimmer und fünf Badezimmer. Das Highlight befindet sich allerdings direkt vor der Tür: Rund 52 Meter Strandfront bieten einen freien Blick auf das Meer und einen direkten Zugang zum Wasser.

Das Haupthaus wird von einem weitläufigen Reetdach überspannt. Holz und geflochtene Bambuselemente prägen die Innenräume und verleihen der Immobilie einen naturnahen Charakter. Vom großzügigen Wohnbereich geht es direkt auf eine überdachte Steinveranda. Auch die Hauptsuite im Obergeschoss ist ganz auf den Meerblick ausgerichtet: Zurückklappbare Glaselemente öffnen den Raum zu einem privaten Deck mit Blick auf Strand und Ozean. Für Gäste steht außerdem ein separates Haus mit zwei Schlafzimmern und jeweils eigenem Badezimmer bereit. Eine Veranda und ein Balkon sind ebenfalls zum Wasser hin ausgerichtet. Zwischen den beiden Gebäuden liegt ein Freiformpool mit versteckter Grotte, Rutsche, flachem Entspannungsbereich und erhöhtem Spa. Hohe Kokospalmen prägen das grüne Grundstück. Die von Ike Kligerman Barkley entworfene Villa wird eMaui Real Estate zufolge vollständig möbliert angeboten.

Das Angebot kam nur wenige Stunden nach einer überraschenden Nachricht aus Jims Privatleben auf den Markt. Der 64-Jährige soll seine langjährige Partnerin Min Ah bei einer geheim gehaltenen Zeremonie in Los Angeles geheiratet haben. Für den "Die Maske"-Darsteller ist es bereits die dritte Ehe. Zuvor war Jim mit Melissa Womer verheiratet, später folgte seine Ehe mit Lauren Holly (62). Warum Jim das vollständig eingerichtete Anwesen am Keawakapu Beach ausgerechnet jetzt verkaufen möchte, ist jedoch nicht bekannt.

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Getty Images Jim Carrey backstage bei den 51. César-Filmpreisen in L’Olympia, Paris, 26. Februar 2026

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Imago Jim Carrey bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog 3" im TCL Chinese Theatre IMAX in Los Angeles, 2024

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Getty Images Schauspieler Jim Carrey während der TCA Press Tour im August 2019 in Beverly Hills.